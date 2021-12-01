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Elon Musk, Tesla marka düdük satışa çıkardı: 50 dolar

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Tesla’nın CEO’su, dünyanın en zenginlerinden Elon Musk Cyberwhistle (siber düdük) isimli düdüğün satışa çıktığını duyurdu.
Elon Musk, Tesla marka düdük satışa çıkardı: 50 dolar

Tıbbi sınıf paslanmaz çelikten imal edilen düdük Tesla’nın önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı kamyonet modeli Cybertruck’tan ilhamla yaratılmış.

Musk’ın Twitter hesabından Tesla’nın sitesinden satış linkiyle birlikte paylaştığı 50 dolarlık (666 lira) düdük bir saat içinde tükendi.

Düdük e-ticaret sitesi ebay üzerinden şimdiden 2 bin 250 dolara kadar varan fiyatlarla satılıyor.

Musk düdüğün duyurusunu yaparken bir taşla iki kuş vurmayı ihmal etmedi. ‘Tesla’yı ifşa edin (Blow the whistle on Tesla)’ notuyla paylaştığı düdükle şirketin çalışanlarının ifşalarına gönderme yaptı.

Geçen aylarda şirketin Fremont fabrikasında çalışan iki kadın cinsel taciz iddialarını mahkemeye taşımıştı.

Musk ayrıca düdüğün linkini paylaştığı tweet’e bağlı bir tweet atarak “Paranızı o salak Apple bezine harcamayın, onun yerine düdük alın” yazdı.

Ekim ayında da Apple CEO’su Tim Cook’un İstanbul’da hizmete açılan Apple mağazasıyla ilgili yaptığı paylaşımına yanıt olarak Musk, Apple’ın 19 dolarlık (253 liralık) ekran temizleme bezini kastederek “Gelin, Apple bezini görün” yazmıştı.

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