Elon Musk, Tesla'nın 3 milyondan fazla araba yaptığını açıkladı

Tesla CEO'su Elon Musk bir milyon araç üretimi gerçekleştiren Giga Şangay'daki fabrikasını Twitter üzeriden tebrik etti.

Musk Pazar Twitter hesabından “Milyonuncu arabayı yaptığınız için Giga Şangay'ı tebrik ederiz! Toplam Teslalar artık 3 milyonu aştı," diye tweet attı.

Musk'ın duyurusu, Çin'de Tesla'nın araç üretimini tehdit eden aylarca süren kilitlenmeler ve parça kıtlığının ardından geldi ve Tesla'nın Şangay fabrikasının 2019'da ve sonraki yatırım yıllarında açıldıktan sonra önemli sayıda yeni araç ürettiğini öne sürülüyordu.

Musk tarafından Pazar günü kutlanan toplam araç başarısı, Tesla'nın satışlar için en yakın tahmin olan teslimatlarının son çeyreklerde artmasından sonra geldi. Temmuz ayında Tesla, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 26,5 artışla 254.695 araç teslim ettiğini söyledi.

Fakat bu rakamlar Tesla'nın otomotiv devleriyle karşılaştırıldığında ne kadar küçük olduğunu da vurguluyor. Örneğin Toyota, yalnızca 2021'de 10 milyondan fazla araç teslim etti. Tesla, bu yılın başlarında araç teslimatlarını yıllık yüzde 50 artırmayı planladığını söyledi.

Tesla, Şanghay fabrikasına ek olarak Kaliforniya, Fremont'taki fabrikalarda otomobil üretiyor; Austin, Teksas; ve Almanya'da Berlin yakınlarında da araç üretimi gerçekleşiyor. Musk, Temmuz ayında şirketin ilk fabrikası olan Fremont fabrikasının 2 milyon araba yaptığını söylemişti.