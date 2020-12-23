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Elon Musk, Tesla’yı Apple’a satmak istedi; Apple kabul etmedi

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Tesla CEO’su Elon Musk, “Tesla'yı Apple'a satmaya çalıştım, görüşmeyi kabul etmediler” dedi.
Elon Musk, Tesla’yı Apple’a satmak istedi; Apple kabul etmedi

Tesla CEO'su Elon Musk, geçmişte Tesla'yı Apple'a satmak istediğini ancak CEO Tim Cook'un görüşmeyi kabul etmediğini söyledi.

Elon Musk elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Model 3 serisini geliştirdikleri zorlu dönemde şirketi Apple'a satma olasılığını görüşmek için Apple ile iletişime geçtiğini söyledi.

Musk Tesla'yı satmak için Tim Cook ile görüşmek istediğini, ancak görüşme isteğinin reddedildiğini belirtti.

Musk Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'şu anki değerinin 10'da 1'ine Apple'a satılacaktı, Tim Cook görüşmeyi kabul etmedi" ifadesini kullandı.

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