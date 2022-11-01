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Elon Musk, TikTok'un selefi Vine'ı geri getirebilir

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Twitter, kullanıcıların 6 saniyelik videolar çekmesine izin veren bir uygulama olan Vine'ı 2012'de satın aldı. Ancak video hizmetini TikTok'un yükselişinden önce kapattı. Şirketin yeni sahibi Musk, şimdi TikTok'un selefi Vine'ı geri getirme planı yapıyor.
Elon Musk, TikTok'un selefi Vine'ı geri getirebilir

Twitter'ın yeni sahibi ve CEO'su Elon Musk, Twitter'ın TikTok'un bu formatı popüler hale getirmesinden çok önce satın aldığı ve bıraktığı kısa biçimli video uygulaması Vine'ı geri getirmeyi düşünüyor .

 

Kaynaklara göre bu bilgi, Twitter CEO'su Elon Musk'ın kullanıcıların Vine'ı geri isteyip istemediklerini soran bir anket yayınlamasından 24 saatten kısa bir süre sonra geldi.

Ankete katılanların yüzde 70'e yakını, sosyal medya uygulamasının geri gelmesi yönünde oy kullandı.

 

 

 

Musk ayrıca, yeniden canlandırılan Vine'ın nasıl TikTok'tan daha iyi hale getirileceğine dair fikirler de istedi.

Hizmet yeniden başlatılırsa, ByteDance'in TikTok'una rakip olabilir.

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