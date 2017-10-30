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Elon Musk trafik sorununu çözecek projesinden ilk kareyi paylaştı

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Elon Musk trafik sorununu çözecek projesinden ilk kareyi paylaştı
Geçtiğiniz aylarda Los Angeles trafiğinden bunaldığını açıklayarak bu konuya çözüm getireceğini açıklayan ünlü işadamı Elon Musk bu projeden ilk kareyi paylaştı.

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk, trafik sorununu çözmek için kolları sıvamıştı. 

Teknoloji dünyasının belki de en çok konuşulan ismi Elon Musk geçtiğimiz ay Los Angeles trafiğinin onu çıldırttığını belirtmiş ve sırf bu yüzden tünel kazmak için bir sondaj şirketi kuracağını kişisel Twitter hesabında paylaştığı mesajla duyurmuştu. 

Musk sözünü tuttu ve bu peoje için start verdi. Musk, trafik sorununu çözecek projesinden ilk kareyi paylaştı. Kendi şirketi Tesla'nın arazisinde kazılara başlayan Musk, bunun bir deney olduğunun altını çiziyor. 

Musk, bu tünellerin bilim kurgu filmlerini akıllara getiren süper hızlı bir yer altı otobanı olarak işlev görmesini planlıyor 

Ancak bazı yetkililer Musk ile aynı fikirde değil. Zira trafiğin bir bölümünü yeraltına taşımak sanılandan daha pahalıya mal olabilir. 

Bu projenin gerçekliği ile ilgili Wired'ın sorularını yanıtlayan UCLA'da şehir planlaması üzerine akademik çalışmalarda bulunan bir yetkili, bu projenin gerçekleşmesinin pek çok doğayı koruma yasasını deleceği görüşünde. 

Ancak Musk, deneyin akıbetinden umutlu. Musk, her ne kadar ne yaptıklarını şu an için bilmediklerini söylese de daha iyi bir tünel açma teknolojisinin trafik sorununa çözüm getireceği görüşünde. 

Görülen o ki Musk'ın trafik sorununu kökünden çözüp çözemeyeceğini görmek için Tesla arazisindeki deneyin sonuçlanmasını beklemek zorunda kalacağız. 

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