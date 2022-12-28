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Elon Musk: Tüm sosyal medya şirketleri ABD hükümeti için sansür uyguluyor

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Twitter CEO'su Elon Musk, tüm sosyal medya platformlarının içeriği sansürlemek için ABD hükümetiyle birlikte çalıştığını iddia etti.
Elon Musk: Tüm sosyal medya şirketleri ABD hükümeti için sansür uyguluyor

Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yayınladığı belgeler, platformun seçimler, Ukrayna ve COVID-19 hakkındaki bilgileri gizlemek için FBI, CIA, Pentagon ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliği yaptığını gösterdi.

 

Musk tweet atarak, "*Her sosyal medya şirketi, hükümetin önemli ölçüde dahil olduğu ve bazen de açık talimatıyla ağır bir sansür uyguluyor" dedi.

Platformların içeriği ABD federal kurumlarının "açık talimatıyla" kaldırdığını iddia etti.

Twitter Dosyaları

Elon Musk 3 haftadır, Twitter'in eski yönetiminin kurum içi yazışmalarını bir grup gazeteciyle paylaşarak ifşa ediyor.

Twitter'in yeni yöneticisi ve bağımsız gazetecilerin "Twitter Dosyaları" olarak adlandırılan bu tweet dizileri, Twitter'ın eski yönetiminin, siyasi görüşleri nedeniyle içeriklere taraflı olarak müdahale ettiğini ortaya koyuyor.

Şimdiye kadar yapılan ifşaatlarda ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine seçim sürecinde ortaya çıkan Biden’ın oğlu Hunter Biden’a ait sızıntıların sansürlenmesi, Trump’ın hesabının askıya alınması gibi konuların yanı sıra Twitter’ın eski yönetiminin ABD ordusunun Orta Doğu’daki manipülasyonlarına alet olduğu da ortaya çıkmıştı.

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