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Elon Musk, Türk SİHA’larıyla ilgili soruya verdiği yanıtla gündem oldu

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, SİHA'lar konusunda son kararını açıklarken, Twitter üzerinden bir kullanıcının Türkiye sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.
Elon Musk, Türk SİHA’larıyla ilgili soruya verdiği yanıtla gündem oldu

Dünyanın en zengin adamı Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, son dönemde Rusya ve Ukrayna hakkında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Bir süredir sosyal medya platformu Twitter’ı satın alacağı söylenen Musk, bir yandan da uzay ve teknoloji alanında yaptığı çalışmalarla da adından söz ettiriyor.

Son olarak insansız hava araçları ile ilgili AP haber ajansının Drone’lar, Ukrayna’da üstünlük için yarışıyor’ haberini paylaşan Musk, ‘Birinci Drone Savaşı’ başlığını attı.

 

Musk’ın bu paylaşımına bir kullanıcı, ‘Türk Drone’ları en iyisi diyorlar, Tesla da drone üretecek mi?’ sorusunu yöneltti.

MUSK’IN MESAJINA DESTEK YAĞDI

Elon Musk’ın ise bu soruya yanıtı netti. Dünyanın en zengin adamı, ‘Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır.’ dedi.

Musk’ın yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kişi milyarderin silah yapmaya karşı olmasına destek verdi. ‘Musk lütfen yapma!’, ‘Buna çok büyük hayır’ gibi yanıtlar veren kullanıcılar Musk’tan SİHA üretmemesini istedi.

Son dönemde Ukrayna’da kullanılan İHA ve SİHA’lar dünyanın gündeminden düşmüyor…

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