Elon Musk, Twitter Blue için tarih verdi: “29 Kasım’da geri gelecek”

Elon Musk, Twitter Blue için yeni bir tarih belirledi. Musk, yaşanan sorunlardan sonra geri çektiği Twitter Blue için yeni tarihi 29 Kasım olarak açıkladı.

Twitter’ı satın aldıktan sonra hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan Elon Musk, ilk iş olarak da Twitter Blue ile ilgili güncellemeler yapmıştı. Ancak Musk’ın sunduğu güncellemelerde sorunlar yaşandı. Mavi tik’in Twitter Blue kapsamında ücretli olarak dağıtılmaya başlanmasıyla, geçtiğimiz hafta platformda resmi kurum ve tanınmış kişileri taklit eden pek çok hesap ortaya çıkmıştı.

Bu sorunu giderebilmek için özelliği geri çeken Musk, yeniden Twitter Blue’nun yayınlanacağı tarihi belirledi.

Musk, dönüş tarihinin, şirkete kaya gibi sağlam olduğundan emin olmak için yeterli zaman verecek şekilde ayarlandığını söyledi. Musk, Blue’nun yeniden piyasaya sürülmesiyle hangi değişikliklerin gelebileceğini söylemedi, ancak şirket, reklamverenleri rahatlatmak için “resmî” etiketleri geri getirmişi.