Elon Musk: Twitter hala fazla 'niş', daha fazla Amerikalıya hitap etmeli

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk yaptığı son açıklamada, sosyal medya platformu Twitter'ın daha fazla Amerikalı tarafından kullanılmasını istediğini ve uygulamanın erişimini mevcut "nişin" ötesine genişletmek istediğini söyledi.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk yaptığı son açıklamada, sosyal medya platformu Twitter'ın daha fazla Amerikalı tarafından kullanılmasını istediğini ve uygulamanın erişimini mevcut "nişin" ötesine genişletmek istediğini söyledi.

Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için bir anlaşma imzaladı ve sosyal medya ağını yönetme stratejisi hakkında şirket çalışanlarının ve kullanıcılarının kafasında soru işaretleri yarattı.

New York'taki yıllık Met Gala'da kırmızı ona soru yönelten gazetecilere demeç veren Musk, başarının önemli bir ölçüsünün Twitter'ın hedef kitlesini önemli ölçüde genişletmesi olacağını söyledi ve şöyle konuştu:

“Twitter şu an hala bir tür niş. Ülkenin çok daha büyük bir yüzdesinin bu platformu kullanıyor olmasını ve buradaki tartışmalara katılmasını istiyorum."

Twitter'ın son faliyet raporuna göre, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük yaklaşık 40 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

"Açık kaynak kodlu ve şeffaf olacak"

Musk, platformun "ideal olarak Amerikalıların çoğunun üzerinde olduğu, konuştuğu, mümkün olduğunca geniş kapsamlı ve mümkün olduğunca güvenilir bir yer" olmasını istediğini söyledi.

Milyarder ayrıca, tweetlerin nasıl öne çıkarıldığı veya görünümünün azaltıldığı konusunda Twitter'ı şeffaf hale getireceğini ve yazılımının açık kaynak kodlu olacağını söyledi.

Olası toplu işten ayrılmalar konusundaki soruya ise Musk, "Burası özgür bir ülke. Elbette bu konuda kendini rahat hissetmeyen biri varsa, kendi isteğiyle başka bir yere gidecektir. Bu iyi bir dudum." diyerek yanıt verdi.