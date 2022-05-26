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Elon Musk, Twitter için yeni kaynak buldu

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ABD’li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter’ı satın alması için gereken 44 milyar doları tamamlamak için başka kaynaklardan para bularak kullanacağı kredi miktarını azalttı.
Elon Musk, Twitter için yeni kaynak buldu
Fotoğraf: Reuters

Musk’ın attığı bu adım, daha önceki itirazlarına rağmen milyarder iş insanının satın almayı tamamlamak istediğine yoruldu.

Düzenleyici kuruluşa açıklamasına göre Musk, Twitter’ı satın alması için gereken paranın öz kaynak kısmını 6,25 milyar dolar artırdı, sahibi olduğu Tesla hisselerini teminat olarak gösterdiği kredi miktarınıysa sıfıra indirdi.

Musk dün aralarında platformun kurucusu Jack Dorsey’nin de bulunduğu Twitter hissedarlarıyla anlaşma için ek finansman üzerine görüştüğünü de ifade etti.

Musk, Twitter’ı satın alma müzakerelerinin ilerlemesi için sosyal medya sitesindeki sahte hesapların yüzde 5’ten az olduğunun ispatlanması gerektiğini söylemişti. Musk bu oranın yüzde 20 olduğunu düşünüyor.

 

Twitter mart sonu itibariyle reklam için hedef kitle olan hesap sayısının 229 milyonla rekor kırdığını açıklamış ve günlük aktif kullanıcılarının yüzde 5’inden azının sahte ya da spam hesaplar olduğunu tahmin etmişti.

Musk bu anlaşmazlığın ardından Twitter’ı satın almak için verdiği teklifi azaltabileceğini söylemiş, şirket yönetimiyse anlaşmanın hayata geçebilmesi için tutarda değişiklik olmaması gerektiğini belirtmişti.

Musk, Twitter anlaşmasının finansmanı için ilk başta sahip olduğu Tesla hisselerini teminat olarak göstererek 12,5 milyar dolar kredi almayı planlamış ancak daha sonra ek yatırımcılar bularak bu sayıyı 6,25 milyar dolar seviyesine düşürmüştü.

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