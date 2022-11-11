Elon Musk: Twitter iflasla karşı karşıya kalabilir

ABD'li patron Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'ı satın almasından iki hafta sonra bugün şirket içi bir toplantı düzenledi. Şirket çalışanları Elon Musk'ın bir saat önceden 'acil toplantı' ilan ettiğini ve kendisinin 15 dakika geç geldiğini aktarırken toplantıda Musk'ın Twitter'ın "iflasla karşı karşıya kalabileceğini" ifade ettiği belirtildi.

Silikon Vadisi gündemine odaklanan Platformer'ın muhabiri Zoë Schiffer, Musk'ın iflas konusundaki çıkışının yanı sıra, çalışanlarını "ofise gelmeleri" konusunda tekrar tehdit ettiğini de aktardı. Musk daha öncesinde de uzaktan çalışma sistemini hedef alırken, Schiffer, bugün Twitter'ın yeni patronunun "Fiziksel olarak bir ofise gidebilecekseniz ve gelmezseniz, istifanız kabul edilir" dediğini belirtti.

Öte yandan Musk, yeni şirketinde kaos ortamı oluştuğu yönündeki eleştirileri sümenaltı ederek "Twitter kullanımı artmaya devam ediyor. Kesin olan bir şey var: sıkıcı değil!" paylaşımında bulundu.

Ancak Musk, Twitter çalışanlarına dönük e-postasında, şirketin "yaklaşan ekonomik krizden sağ çıkamayacağı" uyarısında bulundu.

Şirketin devralma anlaşmasından sonra 13 milyar dolarlık borç ve önümüzdeki 12 ay boyunca toplamda yaklaşık 1,2 milyar dolarlık faiz ödemesi de yeni patron Musk'ın sorumluluğuna kalmış durumda.

Musk, şirketi satın almasından kısa bir süre sonra Twitter'ın 8 bin kişilik işgücünün yarısını kovdu. Bununla birlikte Twitter'ın nefret söylemi, yanlış bilgilendirme ve spam'e tepkisinin üst düzey sorumluları da dahil olmak üzere bir dizi kilit çalışan da bu hafta şirketten istifa etti.