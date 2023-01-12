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Elon Musk, Twitter kullanıcı adlarını açık arttırma ile satmayı planlıyor

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Elon Musk, 2022'nin sonlarında satın aldığı Twitter için yeni planlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Twitter'ın sahibi Elon Musk kullanıcı adlarını çevrimiçi açık artırma yöntemiyle satmayı planlıyor.
Elon Musk, Twitter kullanıcı adlarını açık arttırma ile satmayı planlıyor

Twitter, geliri artırmanın bir yolu olarak kullanıcı adlarını satmayı düşünüyor. Planlar hakkında bilgisi olan kaynaklar, şirketin bazı kullanıcı adlarını çevrimiçi açık artırmalar yoluyla satmayı tartıştığını söyledi.

ELON MUSK YENİ GELİR HEDEFİNİ BELİRLEDİ

Gelir açısından zor bir dönemden geçen Twitter’da Elon Musk’ın kaynak elde etmek için Twitter kullanıcı adlarını satmayı planladığı ortaya çıktı.

The New York Times tarafından yayınlanan haberde Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın şirketi canlandırmaya çalışması nedeniyle yeni gelir elde etmek için kullanıcı adlarını satmayı düşündüğü belirtildi.

Bazı Twitter çalışanları, geçen yılın Aralık ayından bu yana platform için kullanıcı adlarını satma konusunda görüşmelerde bulunulduğunu söyledi.

Elon Musk’ın bunu nasıl yapmayı planladığına dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte kullanıcı adları için çevrimiçi bir açık artırma düzenlemesi ve ilgilenen kişilerin istenen kullanıcı adı için teklif vererek satın alması bekleniyor.

Projenin ilerleyip ilerlemeyeceği ve planın tüm kullanıcı adlarını mı yoksa yalnızca bir kesimi mi etkileyeceği belli değil ancak Elon Musk, geçen ay Twitter’daki etkin olmayan hesapları ortadan kaldırmak ve 1,5 milyar kullanıcı adını serbest bırakmak istediğini söyledi.

SERVET KAYBI REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Elon Musk, dünyanın en çok para kaybeden kişisi olarak tarihe geçti. Guinness, Musk'ı ‘tarihte en büyük kişisel servet kaybı yaşayan kişi' olarak kabul etti.

Tesla ve Twitter CEO'su geçen yıl büyük bir servet kaybetti. Guinness, cuma günü yaptığı basın açıklamasında, Musk'ın “tarihteki en büyük kişisel servet kaybı” ile dünya rekorunu resmen kırdığını söyledi.

YAKLAŞIK 200 MİLYAR BUHAR OLDU

Forbes geçtiğimiz günlerde Musk'ın net servetinin bir yıldan biraz daha uzun bir süre içinde 183 milyar dolar düştüğünü tahmin ederken, Bloomberg servet kaybının yaklaşık 200 milyar dolar olduğunu söyledi.

Musk'tan bir önceki rekor, 2000 yılında Softbank'ın kurucusu ve CEO'su Masayoshi Son tarafından kırılmıştı. Masayoshi Son'un servetinden 58,6 milyar dolar silinmişti. Musk'ın servetindeki erime bir önceki rekorun 3 katından fazla oldu.

TESLA 2022'DE ÇAKILDI

Bloomberg tahminlerine göre Musk'ın net serveti Kasım 2021'de 340 milyar dolara ulaşarak zirve yapmıştı. Ancak Musk'ın servetinin büyük çoğunluğunu oluşturan Tesla hisseleri geçen yıl sert düştü. Tesla hisse fiyatı 2022'de yüzde 65 geriledi. Düşüş, Musk'ın ekim ayında Twitter'ı satın almasının ardından hız kazandı.

Bununla birlikte, Musk dünyanın en zengin insanı konumunu da yitirdi. Musk'ın listedeki yerini Fransız Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnault aldı. Son Forbes tahminlerine göre Musk'ın serveti 144,4 milyar dolar civarında.

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