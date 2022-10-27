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Elon Musk, Twitter Merkezine Girerken Elinde Lavabo Taşıdı

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Elon Musk, Twitter Merkezine Girerken Elinde Lavabo Taşıdı
Elon Musk, Twitter Merkezine Girerken Elinde Lavabo Taşıdı

Videoda, Musk’ın şirketin San Francisco’da bulunan ana merkezine girerken elinde bir mutfak lavabosu taşıdığı görüldü.


Musk, videoyla ilgili paylaşımda, “Twitter’in ana merkezine girerken–bir durup düşünün” sözlerini kullandı.


Musk’ın elinde lavabo taşıyla şirkete girmesi ve paylaştığı ifade için, Twitter’i alma sürecinde yaşanan sıkıntılara yönelik bir espri veya geçen hafta Washington Post’ta çıkan Twitter’i aldıktan sonra çalışanlarının yüzde 75’inin işine son verme haberlerine gönderme olabileceği yorumları yapıldı.


Musk, aynı şekilde Twitter profilini “Twit şefi” olarak değiştirdi.


Öte yandan, 44 milyar dolarlık Twitter şirketini satın alma işlemlerinin de yarın tamamlanacağı kaydediliyor.


 


Twitter, anlaşmayı feshettiği için Musk’a dava açmıştı


Daha önce Twitter’de yüzde 9,2’lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan’da SEC’e yaptığı bildirimde, Twitter’in tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter’den 25 Nisan’da yapılan açıklamada da şirketin Musk’a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.


Musk, 13 Mayıs’ta sosyal medya şirketi Twitter’i yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuş, gerekçe olarak da “spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini” bildirmişti.


Elon Musk, 8 Temmuz’da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter’i satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk’ın avukatları, SEC’e yapılan bildirimde, Twitter’in, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.


Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk’a dava açmıştı.

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