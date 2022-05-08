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Elon Musk Twitter'a ortak oldu

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Elon Musk Twitter'a ortak oldu
Elon Musk Twitter'a ortak oldu

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'da yüzde 9.2 pasif hisse satın aldığı haberinin ardından hisseler sert yükseliş kaydetti.

Tesla CEO'su Elon Musk sosyal medya devi Twitter'da yüzde 9.2 pasif hisse satın aldı. Haberin ardından Twitter hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 28 yükseliş kaydetti.

Twitter'i aktif şekilde kullanan Elon Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Musk, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter'ın ifade özgürlüğü yaklaşımından memnuniyetsizliği nedeniyle yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğinin sinyalini vermişti.

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