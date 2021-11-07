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Elon Musk Twitter'da Anket Başlattı: Tesla Hisselerimi Satayım mı

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Elon Musk Twitter'da Anket Başlattı: Tesla Hisselerimi Satayım mı
Elon Musk Twitter'da Anket Başlattı: Tesla Hisselerimi Satayım mı

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, ABD Senatosu’nda gündeme gelen milyarder vergisi yasa tasarısını eleştirerek 62.5 milyon takipçisine “sahip olduğum Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satayım mı?” şeklinde sorarak Twitter’dan anket açtı.

Tesla ve SpaceX’in sahibi milyarder Elon Musk son olarak, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley’in Elon Musk’ın servetinin yalnızca yüzde 2’siyle, yani yaklaşık 6 milyar dolarla dünyadaki tüm açlık sorununun çözülebileceğini söylemesiyle gündeme gelmişti. Musk ise bu konuya yönelik, eğer bu kanıtlanırsa söz konusu hisselerini satacağını ve bağışlayacağını söylemişti. Elon Musk’ın hisseleri farklı konularla da olsa gündemde kalmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta, ABD Senatosu’na sunulan, dünyanın en zengin insanlarının ellerinde olan tüm ticari mallara vergi getiren milyarder vergisi yasa tasarısına Elon Musk’ın sert bir şekilde karşı çıktığına haberimizde değinmiştik. Elon Musk son olarak ise, senatoda gündeme gelen yasa tasarısını Twitter’dan takipçilerine anket açarak tekrar eleştirdi.

Tasarıyı eleştiren Elon Musk, Twitter üzerinden takipçilerine bir anket hazırlayarak “Gerçekleşmemiş kazancın vergi kaçırmak olduğuna dair tartışmalar devam ederken sahip olduğum Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satayım mı?” diye sordu. Bu soruyu 62.5 milyon takipçisine yönelten Musk, anketten çıkan sonuca uyacağını da söyledi.

Evet ve hayır olmak üzere iki seçeneğin olduğu ankete, takipçiler tarafından bir saat içerisinde 700 bin yanıt geldi ve bu yanıtların yüzde 56’sı Musk’ın hisselerini satması yönünde oldu. Elon Musk söz konusu yüzde 10 hissesini sattığı zaman 21 milyar dolar elde edecek. Analistler, milyarder vergisinden muaf tutulmak için Musk’ın hisselerinden bazılarını elinden çıkarması gerektiğini belirtti.

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