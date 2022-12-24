  • BIST 5.454,79
  • Altın 1079.563
  • Dolar 18.67
  • Euro 19.8053
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Elon Musk, Twitter’da intiharı önleme özelliğini kaldırdı

»
Elon Musk, Twitter'da yaptığı hamlelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Milyarder lider şimdi de intiharı önleme özelliğini kaldırdı.
Elon Musk, Twitter’da intiharı önleme özelliğini kaldırdı

Son olarak tweet görüntülenme sayılarını kullanıcılara sunmaya başladığını açıklayan Elon Musk, Twitter’da yaptığı her değişikliği her zaman açıklamayabiliyor. Örneğin; milyarder lider, Twitter kullanıcılarının yaşamları adına kritik bir önem taşıyan intiharı önleme özelliğini kaldırmasıyla ilgili henüz hiçbir açıklama yapmadı.

Twitter’ın güvenlik başkanı Ella Irwin, Reuters’e #ThereIsHelp özelliğinin geçici olarak kaldırıldığını, düzeltip yenilendiğini söyledi. Yani platform, habersiz bir şekilde yenileme için intihar önleme yardım hatlarını ve benzer kaynakları destekleyen özelliğini kaldırdı. Reuters’a konuşan kaynaklar, bunun Elon Musk tarafından emredildiğini söyledi.

İlgili terimler arandığında destek grupları ve hayır kurumlarını gösteren #ThereIsHelp özelliğinin son birkaç gün içinde kaldırıldığı iddia ediliyor.

Twitter’ın güvenlik başkanı Ella Irwin, Reuters’e, özelliğin gelecek haftalarda yeniden kullanımda olacağını belirtiyor: “Bu özelliğin birçok durumda yararlı olduğunu biliyoruz ve sadece düzgün çalıştıklarından, alakalı olmaya devam ettiklerinden emin olmak istiyoruz.”

“RAHATSIZ EDİCİ”

Özelliğin aniden kaldırılması, Musk’ın platformun güven ve güvenlik konseyini feshetmesinden iki haftadan kısa bir süre sonra gerçekleşti. Konseyin üç üyesi, Elon Musk’ın iddialarının aksine, Twitter kullanıcılarının güvenliğinin düşüşte olduğunu söyleyerek, sert bir dille platformu eleştirdikten sonra istifa edeceklerini açıklamıştı.

Eski bir üye olan Eirliani Abdul Rahman, #ThereIsHelp’in aniden ortadan kaybolmasının son derece rahatsız edici olduğunu söyledi. Böyle bir özelliğin, iyileştirmeler yapılsa bile tamamen kaldırılmak yerine çevrimiçi tutulmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Özelliğin tanıttığı bazı gruplar, bu yaşanan sorunun kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. Örneğin; AIDS United #ThereIsHelp’in bağlantı verdiği web sayfasının trafiğinde keskin bir düşüş yaşandığını bildirdi.

Musk, özelliğin kaldırılması hakkında henüz hiçbir yorum yapmadı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Casus yazılımın detayları sızdı: İsrail ordusu firmanın müşterisi23 Aralık 2022 Cuma 20:58
  • Almanya AB'den Twitter için gerekli düzenlemelerin incelenmesini istedi23 Aralık 2022 Cuma 12:11
  • Bilim insanları uyardı: 2025’te dünya çapında bir veri depolama krizi bekleniyor22 Aralık 2022 Perşembe 23:10
  • Teknoloji devi Xiaomi binlerce kişiyi işten çıkarıyor22 Aralık 2022 Perşembe 20:55
  • Netflix’in reklam destekli paketi kullanıcılardan ilgi görmedi21 Aralık 2022 Çarşamba 23:36
  • ABD Federal Ticaret Komisyonu Twitter’a yönelik incelemesini derinleştirdi21 Aralık 2022 Çarşamba 14:53
  • Elon Musk açıkladı: Hükümet, bilgileri sansürlemek için Twitter’a milyonlarca dolar ödedi21 Aralık 2022 Çarşamba 14:04
  • Elon Musk’tan Twitter hamlesi: Bırakıyor20 Aralık 2022 Salı 22:00
  • Avrupa Birliği ve Amazon anlaştı20 Aralık 2022 Salı 20:58
  • Snoop Dogg, Musk'ı tiye aldı, Twitter yönetimine talip oldu20 Aralık 2022 Salı 20:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti