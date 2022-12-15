Elon Musk Twitter’da kemer sıkmayı abarttı… Kira ödemiyor, ofis eşyalarını da satışa çıkardı

Teknoloji dünyasının en sansasyonel patronları arasında yer alan Elon Musk, yeni hamleleriyle yine gündemde. Şimdi de Musk'ın, Twitter ofisleri için kira ödemediği iddia edildi.

Aylarca süren satın alma sürecinden sonra nihayet ekim ayında 44 milyar dolar karşılığında Twitter’ın sahibi olan Elon Musk, tek başına platformun yöneticisi olduğundan beri olay yaratacak hamleleriyle dikkat çekiyor.

Musk; binlerce çalışanı işten çıkarmak, projeler için sıkı teslim tarihleri vererek çalışanların ofiste kalmasına neden olmak, yemek hizmetlerini kesmek gibi çalışanları zorlayarak sert eleştirilerin hedefi oluyor. Musk sadece şirketin yönetimiyle ilgili tepki toplamıyor, aynı zamanda yasaklı hesapları yeniden aktif hale getirerek ve yanlış bilgi ile mücadele kuralını değiştirerek de tartışma yaratıyor.

KİRA DA TAZMİNAT DA ÖDEMİYOR

Şimdi de Musk’ın maliyetleri düşürmeye çalışırken Twitter’ın San Francisco’daki genel merkezinde kira ödemeyi durdurduğu iddia ediliyor. Ayrıca platformu satın aldıktan sonra işten çıkardığı binlerce çalışana kıdem tazminatı ödememeyi de düşündüğü söyleniyor.

Musk başlangıçta iş kanunlarına uymak için işten çıkardığı çalışanların iki aya kadar maaş ve bir aylık kıdem tazminatı almalarına karar vermiş olsa da şimdi bu fikri de yeniden değerlendiriyor. Kaynaklar, Musk’ın eski çalışanlarına ödeme yapmak yerine sadece kıdem tazminatı nedeniyle açılan davalar için ödeme yapmayı değerlendirdiğini söyledi.

New York Times’ın haberine göre de Musk hem San Francisco ofisi hem de dünyanın dört bir yanındaki Twitter ofisleri için kira ödemeyi bıraktı.

OFİS EŞYALARI AÇIK ARTIRMADA

Musk’ın, Twitter’ı satın aldığından beri ödemeler konusunda sorunlar çıkardığı belirtiliyor. Sadece kira ödememe değil, zaten şirketi satın aldığından beri çalışanların birikmiş seyahat masraflarını masraflarını da ödemediği belirtiliyor.

Twitter’ın yeni yöneticisi ödeme yapmadığı gibi ofis eşyalarını da satışa çıkararak dikkat çekiyor.

Musk şimdi devasa bir Twitter kuş heykelini ve diğer ofis malzemelerini açık artırmaya çıkararak Twitter merkezini temizliyor. San Francisco ofisindeki ürünler arasında 20 bin dolarlık bir espresso makinesi, 10 bin dolarlık bir sebze kurutma makinesi ve 17 bin dolarlık bir kızartma tavası, ayrıca sandalyeler, masalar ve fıçılar da satışa çıkan diğer ofis eşyaları arasında yer alıyor.

“44 MİLYAR DOLARI KARŞILAMAZ”

Açık artırmayı düzenleyen HGP sözcüsü Nick Dove, müzayedenin herhangi bir mali sorunu telafi edeceğine dair varsayımları çürüterek şunları söyledi: “44 milyar dolara satın alındı. Ve biz birkaç sandalye, masa ve bilgisayar satıyoruz. Dolayısıyla, birkaç bilgisayar ve sandalye satmayla bu bedeli karşılamak mümkün değil.”

Açık artırma duyurusundan hemen sonra Musk’ın dünyanın en zengin insanı unvanını Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’a kaptırması da dikkat çekti. 73 yaşındaki Arnault, LVMH’nin başkanı ve CEO’su. Dior, Tiffany ve Bulgari gibi lüks markaların sahibi ve şu anda 170,6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı. Musk’ın ise serveti şu anda 163.1 milyar dolar değerinde.

KONSEYİ DE KALDIRMIŞTI

Elon Musk’lı Twitter son günlerde sık sık gündem oluyor. Bu hafta da platform, yaklaşık 100 bağımsız sivil, insan hakları ve diğer kuruluşlardan oluşan danışma grubu olan Güven ve Emniyet Konseyi’ni de feshederek dikkat çekmişti. Şirket, platformdaki nefret söylemi, çocuk istismarı, intihar, kendine zarar verme ve diğer sorunları ele almak için 2016 yılında konseyi kurmuştu.

Konseyin pazartesi gecesi Twitter temsilcileriyle görüşmesi planlanmıştı, ancak birçok üyesinin ifadesine göre Twitter, grubu toplantıdan kısa bir süre önce dağıttığını e-posta yoluyla bildirdi.