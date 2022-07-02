Elon Musk, Twitter’da sessizliğini bozdu

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Elon Musk, Twitter'da 9 gündür süren sessizliğini bozdu.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su olan ve bir süredir Twitter’ı satın alma planları yapan Elon Musk, sosyal medya platformundaki 9 günlük sessizliğini bozdu.

Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma hazırlığı içerisinde olan Elon Musk, Papa Francis’le çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Musk, “Dün Papa ile buluşma onuruna eriştim” dedi.

Musk’ın 8 çocuğundan dördü de fotoğrafta yer aldı. Geçen hafta cinsiyet değiştireceğini ve ismini de değiştireceğini söyleyen kızının fotoğrafta yer almadığı görüldü.

Papa ile Musk’ın görüşmesinin detayları ise kamuoyu ile paylaşılmadı.