Elon Musk, Twitter’da tepki çekmeye devam ediyor

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alarak gündeme oturan Elon Musk, son günlerde âdeta Twitter'da kaos yarattı. Bu arada Musk, platformda bir yandan eleştirilere yanıt verirken bir yandan da esprili tweet'ler atmayı ihmal etmiyor.

Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, kullanıcılardan ve çalışanlardan tepkiler alırken ve gelecekte Twitter’daki şirket kültürü ve çalışma anlayışı ile ilgili merak uyandırırken teknoloji gündeminin odağı haline geldi.

Bir süre önce Twitter hisseleri satın alan Musk, önce yönetim kurulunda olma teklifini geri çevirmiş ardından da beklenen hamleyi yaparak sosyal medya platformunu 44 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Musk, Twitter’ı satın aldığı duyurulduğundan beri de kullanıcılardan, ünlü isimlerden ve Twitter çalışanlarından yoğun tepkilerle karşı karşıya.

TEPKİLER ÇOĞALIYOR

Musk bir tweet'inde “Umarım en kötü eleştirmenlerim bile Twitter'da kalır, çünkü ifade özgürlüğü bu demektir” yazsa da bazı ünlüler Musk ile hemfikir olmadıklarını artık Twitter'ı kullanmayacaklarını söyleyerek gösterdiler.

Jameela Jamil, Rob Reiner, George Takei, Joy-ann Reid, Ice-T, Simu Liu gibi ünlü isimler Musk’ın platformun yapısını ifade özgürlüğü adı altında bozabileceğinden duydukları endişeyi dile getiren ilk isimler arasındaydı. Şimdi bu isimler arasına Cate Blanchett da katıldı. Blanchett, Musk’ın özgür konuşma vaadinin platformda kanunsuz nefret, bağnazlık ve kadın düşmanlığına yol açacağını söyledi.

O İSMİ HEDEF ALDI

Musk’ın Twitter’ı almasından sadece ünlü isimler rahatsız değil. Twitter çalışanları da oldukça tedirgin.

Twitter çalışanlarına acil bir toplantıda, işlerinin yalnızca altı ay boyunca, Musk'ın devralma işleminin tamamlanmasına kadar güvende olduğu söylendi.

CEO Parag Agrawal ve yönetim kurulu başkanı Bret Taylor, pazartesi günü saat 17: 00'de personele hitap etti. Donald Trump'ın yeniden katılmasına izin verilip verilmeyeceğine dair sorulardan kaçınan Agrawal, şunları söyledi:

“Hepinizin olanlarla ilgili birçok farklı duyguya sahip olduğunuzu kabul etmek önemli. Bazılarınız endişeli, bazılarınız heyecanlı ve bazılarınız bunun nasıl olacağını görmek için bekliyor. Bunun hepinizi kişisel olarak etkilediğini biliyorum. Duygusal bir gün ve bunu kabul etmek istiyorum.”

Ancak platformun hukuk sorumlusu Vijaya Gadde’nin, satın alma sonrası ekibiyle yaptığı bir toplantıda ağladığı ve çok üzgün olduğu belirtiliyor. Yönetimi aldıktan sonra Musk’ın ilk hedefinin Gadde olacağı düşünülüyor.

BEZOS’UN GAZETESİNİ İKİYÜZLÜLÜKLE SUÇLADI

Gadde, Musk’ın şirkette yapabileceği değişiklikler konusunda 350 çalışanını bilgilendirirken yaptığı toplantıda gözyaşlarına boğulduğu için manşetlere de çıktı.

Siyasi podcast sunucusu Saagar Enjeti, The New York Post’un Hunter Biden’ın dizüstü bilgisayarı hakkında yaptığı haberler nedeniyle hesabını geçici olarak askıya alma kararında Gadde’nin etkili olduğunu tweetlediğinde, Musk şu yanıtı verdi: “İnanılmaz derecede uygunsuz.”

Washington Post’un Musk’ı manşetlerine taşımasından hemen sonra ise milyarder iş insanı kendini savunmaya geçti. Musk, gazeteyi Amazon milyarderi Jeff Bezos’a ait olduğu için ikiyüzlülükle suçladı.

Musk, Gadde eleştirisini artırarak 87 milyon takipçisine Gadde’nin fotoğraflarının olduğu bir meme paylaştı ve şirketin kararlarının sol kanat önyargısından etkilendiğini öne sürdü. Washington Post da buna yanıt olarak, “Elon Musk, Twitter yöneticilerine yönelik eleştirileri artırarak çevrimiçi saldırılara neden oluyor” başlıklı bir makale yayınladı.

ÂDETA TWITTER’DA YAŞIYOR

Gadde ile ilgili iddialara yanıt veren Elon Musk, Twitter’da esprili paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Musk, son olarak Trump’ın sosyal medya platformunun adıyla dalga geçerek Truth Social’ı hedef aldı.

Musk bir tweet’te, “Truth Social (korkunç isim), Twitter ifade özgürlüğünü sansürlediği için var. Bunun yerine Trompet olarak adlandırılmalı!” dedi.

SIRADA COCA-COLA VE MCDONALD’S OLABİLİR Mİ?

Musk, ayrıca satın alma işlemiyle ilgili de espriler yapmaya devam ediyor. Kullanıcılar tarafından yapılan ve sanki McDonald’s’ı satın alıp bütün dondurma makinelerini tamir edeceğini yazmış gibi göründüğü bir görseli paylaşarak “dinleyin, mucize yaratamam” yazdı.

Ardından da Coca-Cola’yı satın alacağını ve içine yeniden kokain koyacağını tweet’ledi.

Musk’ın Coca-Cola tweet’i bir espriden ibaret olsa da içeceğin tarihine bakıldığından gerçeklik de taşıyor. Insider’ın haberine göre, 1885’te Atlantalı bir eczacı olan John Pemberton içeceği ilk kez ürettiğinde kokain yasaldı.

O zamanlar Pemberton’ın tarifi, koka yapraklarından elde edilen bir kokain özütü içeriyordu. İçeceği patentli bir ilaç, beyin toniği ve entelektüel içecek olarak niteledi.

The Coca-Cola Company ile ilgili 1988 tarihli bir New York Times makalesi de kokainin başlangıçta içeceğe nasıl dahil edildiğini ancak 1900’lerde nasıl ortadan kaldırıldığını da açıklamıştı.

Musk, şu anda Twitter’dan açıklamalar yapsa da Twitter çalışanlarının, yatırımcılarının ve kullanıcılarının yanıtlanmayı bekleyen pek çok sorusu var.

İŞTEN ÇIKARMALAR OLACAK MI?

Twitter CEO’su Parag Agrawal’a göre, şu anda planlanmış bir işten çıkarma yok; ancak Agrawal, Musk’ın devralmasının şirket içinde neyi değiştireceği konusunda çok fazla belirsizlik olduğunu kabul ediyor ve çalışanlara sadece 6 aylık bir süre için iş garantisi verebiliyor.

TWITTER’I TEKSAS’A MI TAŞIYACAK?

Musk, Tesla’yı 2021’de Teksas’a taşımış ve faaliyetlerine de burada devam etmişti. Şimdi Twitter’ın da Austin’e taşınıp taşınmayacağı merak edilen konulardan biri.

MODERATÖR EKİPLERE NE OLACAK?

Musk’ın özgür konuşmayı öne çıkarması sosyal medya platformunda içerikleri denetleyen moderatör ekiplerinin de geleceğinin nasıl olacağı ile ilgili soruları gündeme getiriyor. Moderaötr ekibin; gönderileri denetleme ve kullanıcıları dezenformasyon ve tacizden koruma sürecinin Musk’ın anlayışıyla birlikte nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.

OFİSE DÖNÜŞ OLACAK MI?

Agrawal, çalışanlara Twitter’ın uzaktan çalışma politikalarının bu yıl bitene kadar yürürlükte kalacağını söyledi. Twitter’ın kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey, esnek bir iş-yaşam dengesine odaklanmasıyla tanınıyor. Twitter, pandemi dönemindeki karantinalar kaldırıldıktan sonra bile çalışanlarına kalıcı olarak evden çalışabileceklerini söyleyen ilk şirketlerden biriydi.

Musk ise çok daha farklı bir çalışma anlayışına sahip. Hatta kendisini açık ve samimi geri bildirimler veren ve daha sert bir yönetici olarak tanımlıyor.