Elon Musk, Twitter'ı almaktan vazgeçti; Twitter dava açacağını duyurdu

Elon Musk, Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık teklifte bulunmuştu. Bundan sonra iki taraf arasında devasa bir hukuk mücadelesinin yaşanması bekleniyor.

Twitter, anlaşmadan vazgeçtiği için Musk'tan 1 milyar dolarlık tazminat alma hakkı var ancak bunun yerine Musk'a dava açmayı tercih etti.

Musk'ın avukatı Mike Ringler, Twitter yönetim kuruluna gönderdiği mektupta müvekkilinin yaklaşık iki aydır sosyal medya platformundaki "sahte ya da spam" hesapların yaygınlığını görmek için veri talebinde bulunduğunu söyledi.

"Twitter bu bilgileri vermedi ya da vermeyi reddetti." diyen avukatı Mike Ringler, "Twitter Musk'ın taleplerini görmezden geldi, bazen de gereksiz yere reddetti" ifadelerini kullandı.

Daha önceki açıklamalarında, bot hesapların Twitter'ın iş ve mali performansı için önemli olduğunu belirten Musk, anlaşmanın tamamlanması için bu bilgilere erişiminin şart olduğunu söylüyordu.

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Musk ile "üzerinde uzlaşıya varılan fiyat ve şartlarda anlaşmayı tamamlamakta kararlı olduklarını" ve "anlaşmanın tamamlanması için yasal yollara başvuracaklarını" söyledi.

Elon Musk, anlaşmayla ilgili tartışmaları kendi hesabında kamuoyu ile zaman zaman paylaşıyordu. Son günlerde bu anlaşmanın zora girdiği yorumları yapılmışı.

100 milyondan fazla takipçisi olan Musk, şirketin bir 'ifade özgürlüğü platformu' olarak potansiyelini yeterince kullanamadığını belirtiyordu.

Twitter'la ilgili haberlerin ardından şirketin hisseleri cuma günü yüzde 5 düşüşle 36,81 dolara gerileyerek Musk'ın ödemeyi kabul ettiği 54,20 doların oldukça altında kaldı. Twitter hisseleri piyasalar kapandıktan sonra da düşmeye devam ederken, Tesla'nın hisseleri yükselişe geçti.

AP'nin aktardığına göre Wedbush analisti Dan Ives, son gelişmelerle ilgili yatırımcılara gönderdiği bir notta, "Bu Twitter ve yönetim kurulu için bir felaket senaryosu," dedi.

Öte yandan Twitter, perşembe günkü açıklamasında, günlük ortalama 1 milyon spam hesabı kaldırdığını açıkladı.

Twitter, bir hesabın gerçek olup olmadığını belirlemek için IP adresleri, telefon numaraları, konum ve hesap davranışı gibi hem kamuya açık hem de özel verileri kullanarak "rastgele örneklenen binlerce hesabı" incelediğini savunuyor.

Musk'ın Twitter'ı özelleştirme isteğinin başlıca nedenlerinden biri, spam botlarından kurtularak şirkete değer katabileceğine olan inancıydı.