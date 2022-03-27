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Elon Musk Twitter’ı Hedef Aldı: Yeni Bir Platform mu Kuracak

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'ı hedef aldı. Musk, sosyal medya platformunun ifade özgürlüğüne yeterince yer vermediğini belirtti. Musk, paylaşımlarıyla yeni bir platform sinyalleri de verdi.
Elon Musk Twitter’ı Hedef Aldı: Yeni Bir Platform mu Kuracak

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Musk, bu defa da Twitter eleştirileriyle dikkat çekti. Tesla ve SpaceX CEO’su, Twitter’ın demokratik olmadığını ve ifade özgürlüğünün kısıtlı olduğunu ima eden paylaşımlar yapıp takipçilerine ufak bir anket yaptı.

Musk, yaptığı ankette, Twitter’a meydan okumak için yeni bir sosyal medya platformunun oluşturulması gerekip gerekmediğini sordu. Tesla CEO’su tweet’lerinde; “Twitter’ın fiili bir kamu kent meydanı olarak hizmet ettiği düşünüldüğünde, ifade özgürlüğü ilkelerine bağlı kalmamak demokrasiyi temelden baltalıyor. Ne yapılmalı?” diye yazdı.
Ardından da takipçilerini bir ankete yönlendirdi:

“İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasi için esastır.
Twitter’ın bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı olduğuna inanıyor musunuz?”

Musk anketi yayınladıktan hemen sonra oy verecek kişileri de “Bu anketin sonuçları önemli olacak. Lütfen dikkatlice oy verin” diye uyardı.

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ OY VERDİ

2 milyondan fazla katılımcının yüzde 70’inden biraz fazlası Musk’ın Twitter anketine ‘hayır’ diye yanıt verdi. Musk’ın anketinin sonuçları net bir yanıt vermedi. Katılımcıların çoğu, Twitter’ın ifade özgürlüğünü korumak için yeterince çaba göstermediği konusunda hemfikir olsa da bazı kullanıcılar özel bir şirket olarak Twitter’ın içeriği uygun gördüğü şekilde yönetme hakkına sahip olduğuna dikkat çekti.

Musk’ın bu paylaşımları teknoloji liderinin yeni bir sosyal medya platformu kurup kurmayacağına yönelik soruları akıllara getirdi. Hatta Musk’ın yeni platformun logosu olarak bir dogecoin kullanmasını öneren bir kullanıcıya yanıt vererek bu fikri beğendiğini belirtmesi de dikkat çekti.

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