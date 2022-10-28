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Elon Musk, Twitter’ı neden satın aldığını açıkladı

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Aylardır süren Twitter ve Elon Musk arasındaki savaş nihayet son buluyor. Cuma günü platformu almak için anlaşma imzalaması beklenen Elon Musk, Twitter'ı neden satın aldığını da açıkladı.
Elon Musk, Twitter’ı neden satın aldığını açıkladı

Nisan ayında 44 milyar dolarlık teklifiyle Twitter’ın karşısına çıkan Elon Musk, sık sık kararını değiştirip platform ile mahkemelik olsa da nihayet satın alma sürecini tamamlanmak üzere. Musk’ın cuma günü satış işlemi için imza atması beklenirken Tesla CEO’su platformu neden satın aldığını da açıkladı.

Milyarder iş insanının Twitter’ı satın almasıyla ilgili şimdiye kadar çok fazla söylenti çıktı, sonunda tüm bu söylentilere bir son vermek isteyen Musk, Twitter’dan açıklama yaptı.
“Twitter’ı alma konusundaki motivasyonumu paylaşmak için kişisel olarak ulaşmak istedim. Twitter’ı neden satın aldığım ve reklamcılık hakkında ne düşündüğüm konusunda çok fazla spekülasyon yapıldı. Çoğu da yanlış çıktı.

TWITTER’I ALMA NEDENİM…

Twitter’ı alamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olması uygarlığın geleceği için son derece önemli. Şu anda sosyal medyanın, nefret üreten ve toplumumuzu bölen aşırı sağ ve aşırı sol olarak bölünmesi konusunda büyük bir tehlike var.

Geleneksel medyanın çoğu, parayı getirenin bu olduğuna inandıkları için bu kutuplaşmış uç noktaları besledi ve besledi.”

Musk açıklamalarına Twitter’ı satın alma nedeninin daha fazla para kazanmak değil de insanlık için olduğunu söyleyerek devam etti ve platformun geleceği ile ilgili görüşlerini paylaştı:
“Bununla birlikte, Twitter açıkçası, her şeyin sonuçsuz bir şekilde söylenebileceği, herkes için özgür bir cehennem ortamı olamaz! Yasalara bağlı kalmanın yanı sıra, platformumuz herkese karşı sıcak ve misafirperver olmalı”

REKLAMLAR İÇİN DE AÇIKLAMA YAPTI

Musk, Twitter’ın reklam ve gelir kaynaklarıyla ile ilgili fikirlerini ise şu şekilde açıkladı:

“Ayrıca, doğru yapıldığında reklamın sizi memnun edebileceğine, eğlendirebileceğine ve bilgilendireceğine çok inanıyorum; size asla var olduğunu bilmediğiniz, ancak sizin için doğru olan bir hizmeti, ürünü veya tıbbi tedaviyi gösterebilir. Bunun doğru bir şekilde olması için, Twitter kullanıcılarının ihtiyaçlarına mümkün olduğunca uygun reklamlar vermek esas olacak. Alaka düzeyi düşük reklamlar spam’dir, ancak alaka düzeyi yüksek reklamlar aslında içeriktir! Temel olarak Twitter, markanızı güçlendiren ve işletmenizi büyüten, dünyanın en saygın reklam platformu olmayı hedefliyor. Birlikte olağanüstü bir şey inşa edelim.”

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