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Elon Musk: Twitter’ı satın alırsam yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Sosyal medya şirketi Twitter’i satın alma teklifinin kabul edilmesi halinde, yönetim kuruluna maaş ödenmeyeceğini açıkladı.
Elon Musk: Twitter’ı satın alırsam yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Sosyal medya şirketi Twitter’i satın alma teklifinin kabul edilmesi halinde, yönetim kuruluna maaş ödenmeyeceğini açıkladı.

Elon Musk, bir sosyal medya kullanıcısının Twitter yönetim kurulunu eleştiren paylaşımına yanıt olarak, Twitter’in yönetim kuruluna ödenmeyecek maaşlar üzerinden yılda 3 milyon dolar tasarruf edileceğini vurguladı.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını yaklaşık 43 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, 15 Nisan’da "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem almıştı. Şirketin yönetim kurulu oybirliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etmişti.

 

Elon Musk Twitter'ın tüm hisselerine talip oldu

 

Söz konusu önlemle potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı korunmuştu.

Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği kaydediliyor.

Musk, Twitter yönetim kurulunun bu önleminin ardından Twitter hesabından Elvis Presley'in ünlü şarkısı "Love Me Tender (Beni Şefkatle Sev) " diye paylaşım yapmıştı.

 

Twitter'dan Musk'a "zehir hapı" önlemi

 

Twitter Yönetim Kurulu'nun aldığı bu önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk'ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği ifade ediliyor.

ABD basınında, özel sermaye şirketi Thoma Bravo’nun da Twitter'ı satın almak bir teklif oluşturabileceğine ilişkin haberler yer aldı.

260 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk, Twitter hissesi aldığından beri, sosyal medya şirketiyle ilgili gelişmeler ile gündeme gelmeye devam etti.

Musk, Twitter’de reklamları kaldırmaktan bir düzenleme düğmesine kadar birçok başka ürün için de fikrini paylaştı ve takipçilerine şirketin genel merkezinin evsizler barınağına dönüştürülmesi gerekip gerekmediğini de sordu.

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