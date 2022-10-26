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Elon Musk, Twitter’ı satın alma anlaşmasını imzalıyor

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Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter’ı satın almasına yönelik anlaşmayı Cuma günü imzalayacağını duyurdu.
Elon Musk, Twitter’ı satın alma anlaşmasını imzalıyor

Elon Musk bu açıklamayı satın alma işlemi için kendisine finansman sağlayan bankaların yetkilileriyle gerçekleştirdiği video konferansta yaptı.

Bloomberg, satın alma işlemi için yaklaşık 13 milyar dolarlık finansmanı sağlayan bankaların kredi anlaşmasına son şeklini vermeye hazırlandığını bildirdi.

LAVABOYLA TWITTER BİNASINA GİRDİ

Twitter ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Musk, elinde lavabo ile Twitter binasına gittiği anların videosunu paylaştı.

Twitter hisseleri bu haberin ardından 53,18 dolara kadar yükselerek Musk'ın 54,20 dolarlık alım fiyatına yaklaştı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Musk, Nisan ayında Twitter'a hisse başına 54,20 dolar fiyat vermişti ve bu da toplam 44 milyar dolarlık bir satış anlamına geliyordu.

Musk Temmuz ayında, platformdaki bot hesapların Twitter'ın iddia ettiğinden fazla olduğuna yönelik kaygılarını gerekçe göstererek satın alma anlaşmasını feshettiğini açıklamıştı.

Şirketin piyasa değeri yüzde 6 azalmış, Twitter hem suçlamaları reddetmiş hem de satış anlaşmasını tamamlaması için Musk’ı mahkemeye vermişti. Taraflar daha sonra anlaşmaya varmışlardı.

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