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Elon Musk, Twitter'ın tamamını 41 milyar dolara satın almak için teklifte bulundu

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Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk, geçen hafta hisse satın aldığı Twitter'ın tamamını 41 milyar dolara satın almayı teklif etti.
Elon Musk, Twitter'ın tamamını 41 milyar dolara satın almak için teklifte bulundu

Twitter'dan yüzde 9,2'lik hisse satın alarak en büyük hissedar haline gelen Musk, geçtiğimiz günlerde şirketin yönetim kuruluna girmeme kararını açıklamıştı. Yönetim kuruluna katılmanın şirketi satın almasını engelleyeceğini belirtmişti.

Musk, Twitter için hisse başına 54,2 dolar teklif ederek şirketi satın almaya talip olduğunu söyledi.

Musk'ın bu teklifi, Twitter'ın ilk hisselerini satın aldığı 1 Nisan tarihindeki piyasa kapanış fiyatlandırmasından yüzde 38 yukarıda.

Musk'ın açıklamasından sonra Twitter hissesi seans öncesi işlemlerde yüzde 12 değer kazandı.

"Özelleştirilmesi gerekiyor"

Reuters haber ajansına göre Musk, Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor'a yazdığı bir mektupta, "Bu en iyi ve nihai teklifim. Eğer kabul edilmezse hissedar olma pozisyonumu tekrar değerlendirmem gerekecek" ifadelerini kullandı ve devam etti:

"Twitter'a yatırım yaptığımdan beri şirketin şimdiki haliyle gelişmesi ve olması gerektiği konuma gelmesinin imkansız olduğunu anladım. Twitter'ın inanılmaz bir potansiyeli var. Özel bir şirket olarak dönüştürülmesi gerekiyor."

Twitter'ı aktif şekilde kullanan ve 80 milyondan fazla takipçisi bulunan Musk'ın şirketteki payı, Twitter kurucusu Jack Dorsey'den neredeyse dört kat fazla.

Tesla CEO'su Musk, geçen ay Twitter takipçilerine platformun ifade özgürlüğü hakkındaki çekincilerini dile getirmiş, yeni bir sosyal medya platformu kurmayı ciddi şekilde düşündüğünü söylemişti.

Musk geçen hafta ise Twitter'ın yönetim kuruluna girmeme kararı aldı.

Karar, Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal tarafından kamuoyuna duyuruldu.

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