Elon Musk Twitter’ın Yönetim Kurulunu Feshetti

Twitter, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na şirketin tek yöneticisinin Elon Musk olduğunu bildirdi.



İlgili bildirimde, Bret Taylor, Parag Agrawal, Omid Kordestani, David Rosenblatt, Martha Lane Fox, Patrick Pichette, Egon Durban, Fei-Fei Li ve Mimi Alemayehou’nun bundan böyle kurulda olmayacağı bilgisi yer aldı.



Yönetim kurulunun feshi, Tesla ve SpaceX’in üst yöneticisi Musk’ın şirketi satın almasından sonra 6 aylık sürecin içindeki bir dizi değişiklik arasında yer alıyor.



Satın almanın ardından Musk Twitter’da, üst yönetici Agrawal, mali işler müdürü Ned Segal ve hukuk politikası başkanı Vijaya Gadde de dahil olmak üzere bazı üst düzey yöneticilerle yolları ayırmıştı.