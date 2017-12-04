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Elon Musk uzayda şov yapmaya hazırlanıyor

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Elon Musk uzayda şov yapmaya hazırlanıyor
Tesla arabaların üreticisi Elon Musk iddialı bir gösteriye hazırlanıyor. Musk, Tesla Roadstar otomobilini Mars’ın yörüngesine gönderip sonsuza kadar uzayda döndürmeyi planlıyor.

Kısa süre önce, Tesla’nın elektrikli kamyonunu tanıtırken sahneye sürpriz bir şekilde iki kapılı spor bir elektrikli otomobil çıkaran Musk, bu modelin dünya çapında reklamını yapmak ve imajını güçlendirmek için bir Tesla Roadster otomobilini Mars’ın yörüngesine gönderip sonsuza kadar uzayda döndürmeyi planlıyor.

Milliyet gazetesinin Tech Inside'dan derlediği habere göre, Musk SpaceX şirketinin Mars’ta koloni kurma planlarının başlangıcı olarak, özel olarak üretilmiş bir Heavy Falcon roketini deneme amacıyla Mars’a yollayacak. Bu deneme sürüşü sırasında, Mars’a giderken roketin yaşayacağı sorunlar gözlenecek. İlk deneme sürüşü sonunda edinilen deneyimle muhtemelen birkaç deneme sürüşü daha yapılacak ve birkaç sene içinde Mars’a sorunsuz şekilde dev roketler ve ağır yükler göndermek güvenli hale gelmiş olacak. Böylece çok pahalı olan koloni materyalleri, özel inşaat robotları ve sonunda da insan kolonistleri Mars’a göndermek mümkün olacak.

En büyük hedefi insanoğlunu Mars‘a götürmek olan şirket, Heavy üzerinde üç adet Dünya’ya geri iniş yapabilecek roket kullanıyor. Bu kombinasyon uzay yolculuklar için daha yüksek güç anlamına gelirken, ocak ayındaki kalkışın Cape Canaveral üssünde yapılacağı söyleniyor. Efsane Apollo 11‘in kalkış noktasında havalanacak roket, herkes için büyük önem arz ediyor.

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