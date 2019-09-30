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Elon Musk, uzaylıların varlığına inanmıyor

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SpaceX CEO’su Elon Musk, galakside Dünya dışı yaşamın olmadığını belirtti.
Elon Musk, uzaylıların varlığına inanmıyor

SpaceX'in yeni uzay aracı Starship’in tanıtımında konuşan Elon Musk, “Bildiğimiz kadarıyla biz tek akıllı canlılarız. Belki orada bir yaşam var ama belirtilerini görmedik. Eğer bana, uzaylılar hakkında ne bildiğimi sorarsanız, onların olup olmadığını bilmek istediğimi söylerim. Bunun hiçbir belirtisini görmedim” dedi.

 

Musk, "Eğer uzaylılar olsaydı, eminim ki bunu bilirdim. Uzaylılara dair bir işaret görmedim" diye konuştu. 

51. Bölge olarak bilinen Homey Hava Üssü’nde uzaylıların bulunduğu yönündeki hikayeler için ‘popüler mem’ nitelendirmesi yapan Musk, Güneş Dünya’yı yok etmeden kurtulmak için sadece 700 milyon yıl süre kaldığını hatırlatarak, uzayı ve diğer gezegenleri araştırma çağrısında bulundu.

 

Elon Musk bugün SpaceX’in Teksas’daki tesislerinde Starship’in tanıtımını yaptı. Mars'a, Ay'a veya Güneş Sistemi'ndeki herhangi bir noktaya insan ve yük taşıyabilen yeni uzay aracı, misyonunu yerine getirdikten sonra Dünya’ya geri dönüp dikey iniş yapabilecek şekilde tasarlandı. 

 

Uzay aracının bir-iki ay içerisinde ilk misyonu için fırlatılacağını duyuran Musk, uzay araçlarının tek kullanımlık olmaktan çıkarılıp uzun ömürlü hale getirilmesinin uzay yolculuğunun sürdürülebilirliği için olmazsa olmazı olduğunu kaydetti.

Starship’in ilk uçuşunda dünyaya dönmeden önce yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıkması hedefleniyor.

 

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