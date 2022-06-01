Elon Musk ve Dogecoin’in yaratıcılarından Jackson Palmer birbirine girdi

Elon Musk, Dogecoin ortak yaratıcısı Jackson Palmer'ın Twitter'daki tartışması devam ediyor. Musk, kendisini sert bir şekilde eleştiren ve dolandırıcı diyen Palmer'a "Çocuklarım 12 yaşındayken daha iyi kod yazardı" dedi.

Elon Musk Twitter’ı satın alma çabasındayken bir yandan da sosyal medya platformunda tartışmaların merkezinde yer almaya devam ediyor. Son olarak Musk, Dogecoin yaratıcılarından Jackson Palmer’ı sert bir şekilde eleştirerek dikkat çekti.

Musk’ın Palmer’ı hedef almasının nedeni ise, Dogecoin yaratıcısının Musk’ı dolandırıcı olarak nitelemesi ve yazılımdan bir şey anlamadığını söylemesi.

“İYİ BİR DOLANDIRICI VE DÜNYA DOLANDIRICILARI ÇOK SEVER”

Avustralya haber sitesi Crikey ile yaptığı röportajda Palmer, Twitter’da kripto dolandırıcılıklarını belirlemeye yardımcı olabilecek bir bot oluşturup Musk’a Twitter’dan mesaj gönderdiğini anlattı ve Musk’ın kodlamayı iyi anlamadığını söyledi. Palmer, Musk’ın programlama dili Python’u nasıl çalıştıracağını bilmediğini belirtti.

Palmer ayrıca eleştirilerine şu şekilde devam etti: “Bir gün yerine getirebileceği umuduyla bir vizyon satıyor, ancak bunu yapabileceğini bilmiyor. Biliyormuş gibi yapmakta gerçekten çok iyi. İyi bir dolandırıcı, dünya dolandırıcıları çok sever.”

“ÇOCUKLARIM DAHA İYİSİNİ YAPAR”

Musk, Palmer’ın yorumlarına Twitter’dan yanıt vermeyi tercih etti:

Musk, Palmer’ın oluşturduğu kod hakkında “Çocuklarım 12 yaşındayken Jackson’ın bana gönderdiği saçma sapan senaryodan daha iyi kod yazıyorlardı” dedi.

Bunun üzerine Palmer kodu yayınlayarak, “Asla süper karmaşık olduğunu söylemedim, ancak bu basit senaryo kesinlikle daha az karmaşık olanı yakalamak ve bildirmek için çalıştı. dolandırıcılar o zamandan beri taktiklerini geliştirdiler. Bunu birçok insanla paylaştım ve onlar için işe yaradı” dedi.

2015 yılında Dogecoin ile yollarını ayıran Palmer, Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in 2018’de kendisine sosyal medya ağı için benzer bir senaryo üzerinde çalıştığını söylediğini belirtti. Palmer, dolandırıcılık taktikleri giderek daha karmaşık hale geldiğinden, kodun bugün o kadar etkili olmayacağını da sözlerine ekledi.

Jackson Palmer

“HİÇBİR ZAMAN KOD YAZMADI”

Twitter’ı satın alma sürecinde olan Musk bununla da kalmadı; Palmer’ın Dogecoin ile ilişkisini sorguladı. Oysa Musk, Tesla ve SpaceX’in bazı ürünleri için ödeme olarak Dogecoin’i kabul etmeye bile başladı.

Palmer’ın eleştirilerinden sonra Musk da “Palmer, hiçbir zaman tek bir Dogecoin kodu yazmadığını söylemeyi her zaman unutuyor” dedi. Bunun üzerine Palmer, Dogecoin ortak yaratıcısı Billy Markus’tan Musk’ın suçlamasına yanıt vermesini istedi.

Markus, Twitter’da, “Bizden sonrakiler, kod temelinde Jackson’ın ya da benim yaptığımın daha fazlasını yaptı. Sanırım 20 satırlık kod yazdım ve gerisini kopyaladım” diye yanıt verdi.

Ne Palmer ne de Markus artık Dogecoin üzerinde çalışıyor. İkili, kripto para birimini 2013 yılında bir şaka olarak başlatmıştı.

Eski bir IBM yazılım mühendisi olan Markus ve bir Adobe yazılım mühendisi olan Palmer, Dogecoin’i oluşturduklarında tanışmamışlardı bile. Palmer şaka olarak “Dogecoin”e yatırım yapmak hakkında tweet attı ve dogecoin.com alan adını satın aldı. Markus siteye tesadüfen rastladı ve daha geniş demografik özelliklere hitap edebilecek bir dijital para birimi programlama çabasıyla ilgili olarak Palmer ile temasa geçti. İki mühendis, yıl içinde Dogecoin’i piyasaya sürdü. Kripto para birimi artık en değerli dijital paralardan biri.