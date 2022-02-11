  • BIST 2.017,64
  • Altın 783.86753
  • Dolar 13.4673
  • Euro 15.3354
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Elon Musk: Yıldız gemisi roketi yörüngeye girmeye yakın

» »
Elon Musk, yeni roket sistemini birkaç ay içinde piyasaya sürebileceğinden umutlu.
Elon Musk: Yıldız gemisi roketi yörüngeye girmeye yakın

Elon Musk, yeni roket sistemini birkaç ay içinde piyasaya sürebileceğinden umutlu. Super Heavy isimli roket ve Starship uzay aracı olmak üzere iki parçadan oluşan bu uzay aracı, 120 metrelik boyuyla bugüne kadar fırlatılan en uzun roket olacak.

ABD'li girişimci, Starship adını verdiği geminin önünde dururken yaptığı sunumda, aracın teknik olarak hazır olmaya yakın olduğunu söyledi.

Artık çok şey Federal Havacılık İdaresi'ne bağlı.

Ancak çevresel değerlendirme tamamlanana kadar  Federal Havacılık İdaresi'nin uçuş izni vermeyeceği tahmin ediliyor.

SpaceX roketi hakkında

SpaceX roket sistemi 120 metre yükseklikte, yani şimdiye kadar tasarlanmış en büyük roket sistemi.

Sonunda gökyüzüne çıktığında, 1960'larda ve 1970'lerde Ay'a insan gönderen araçların iki katından fazla itiş gücüyle pistten çıkacak.

 

Grafik: TRT Haber

 

Apollo Saturn V roketlerindeki ana motorlar, ateşlendiğinde yaklaşık 35 meganewton sağladı. Super Heavy olarak adlandırılan Starship'in ilk aşaması yaklaşık 75 meganewtona ulaşması bekleniyor.

İlk deneme uçuşu Süper Ağır güçlendiricinin Starship'i dünya çevresinde 90 dakikalık, bir tur için uzaya fırlatacak.

Bu araç, insanlı Ay ve Mars görevlerinde kullanılacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • New York'ta Suç Oranları 2021'e Göre Yüzde 60 Arttı09 Şubat 2022 Çarşamba 19:25
  • Texas katliamı: ABD Hava Kuvvetleri 230 milyon dolar tazminat ödeyecek09 Şubat 2022 Çarşamba 14:31
  • Washington Ulusal Katedrali'nin çanları, ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 900 bin kişi için çaldı09 Şubat 2022 Çarşamba 13:37
  • Trump, Kim’le “aşk mektuplarını” da evine götürmüş08 Şubat 2022 Salı 14:11
  • Biden’ın sağlık danışmanına tepki büyüyor: Dr. Mehmet Öz’den sert çıkış08 Şubat 2022 Salı 13:48
  • New York Times’tan Türkiye’den ayrılan doktorlarla ilgili dosya: Erdoğan için üzücü08 Şubat 2022 Salı 11:06
  • Aşı karşıtı Kanadalı kamyonculara korna yasağı08 Şubat 2022 Salı 10:48
  • Leonardo Da Vinci'nin 1480'lerin Sonlarında Çizdiği Helikopter 2022’de Gerçekten Uçabiliyor!08 Şubat 2022 Salı 00:17
  • Kennedy Neden Öldürüldü, JFK Suikastını Kim Yaptı?07 Şubat 2022 Pazartesi 23:15
  • Arkadaşını mayonez yüzünden öldüren adam müebbet hapis cezası aldı07 Şubat 2022 Pazartesi 22:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti