Elon Musk yükseldiği hızda düşüyor: Tesla’da 642 milyar dolarlık kayıp

Tesla'nın piyasa değeri 11 ayda 642 milyar dolarlık tarihi düşüş yaşadı. Bu dönemde Elon Musk'ın servetindeki kayıp da 140 milyar doları aştı.

ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla hisselerinde sert düşüş devam ediyor. Şirketin hisse değeri dün yüzde 7,6 değer kaybederken, 4 Kasım 2021’de görülen zirveye göre kayıp yüzde 50’ye ulaştı.

4 Kasım 2021’de 409,97 doları gören Tesla’nın hisse değeri, dün 204,99 dolara geriledi. Böylece Tesla’nın piyasa değeri, 11 ayda yarıya inerek 642 milyar dolara düştü.

TESLA’DA KAYIPLARI ARTIRAN FAKTÖRLER

ABD’de yüksek enflasyona karşı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif faiz artışlarına gitmesi, resesyon endişeleri ve tedarik sorunları nedeniyle hisse senedi piyasalarının genelinde sert değer kayıpları yaşanırken Tesla’nın araç teslimatlarının beklentilerin gerisinde kalması da borsadaki kayıplarda etkili oldu.

Tesla’nın Çin’deki fabrikasında üretimin Covid-19 önlemlerinden olumsuz etkilenmesi ve artan ham madde maliyetleri ile birlikte araç fiyatlarındaki artışın talep üzerinde baskı yaratması ihtimali de hisse değerini olumsuz etkiliyor.

DEĞER KAYIPLARI GENELE YAYILDI

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,34 azalışla 29.634,83 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,37 azalarak 3.583,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,08 kayıpla 10.321,39 puana indi.

ELON MUSK’IN SERVETİ ERİYOR

Tesla hisselerindeki sert düşüşle birlikte Elon Musk’ın serveti de eriyor.

Kasım 2021’de Tesla hisselerinin tüm zamanların zirvesini görmesiyle 340 milyar dolara kadar yükselen Musk’ın serveti, dün 198 milyar dolara kadar geriledi.

11 ayda Musk’ın servetindeki düşüş 140 milyar doları aştı.

Dünyanın en zenginleri listesinde zirvede olmaya devam eden Musk, yıl başından bu yana 72,5 milyar dolarlık kayıpla 2022’de serveti en fazla azalan kişi oldu.

Bloomberg’in haberinde, Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma hamlesi ve sonrasında yaşanan belirsizliklerin de Tesla hisselerinde dalgalanmayı artırdığı vurgulandı.