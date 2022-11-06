  • BIST 4.216,98
  • Altın 1003.611
  • Dolar 18.5655
  • Euro 18.4607
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Elon Musk’a bir tepki de Birleşmiş Milletler’den geldi

»
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, iş insanı Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'da çalışan insan hakları birimi üyelerinin işine son vermesine tepki gösterdi.
Elon Musk’a bir tepki de Birleşmiş Milletler’den geldi

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından sonra çalışanlarını işten çıkarmaya başlamasına tepkiler yükseliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamasında Türk, Musk’ın Twitter’ı satın aldıktan sonra insan hakları biriminin tüm üyelerinin işine son verilmesi ve yapay zeka biriminde iki kişi hariç herkesin işten çıkarılmasına değindi.

Türk, alınan kararların “cesaret verici bir başlangıç olmadığını” belirterek, “Twitter, iletişimimizi dönüştüren küresel devrimin bir parçasıdır fakat dijital şehir meydanımız ve Twitter’ın buradaki rolüne dair endişeler duyuyorum” ifadesini kullandı.

Twitter’ın da diğer bütün şirketler gibi insanlara verebileceği zararın farkına varması gerektiğini vurgulayan Türk, “Twitter, potansiyel zararlarını ele almak için harekete geçmeli ve ortak değerimiz olan insan haklarına saygı göstermelidir” değerlendirmesini yaptı.

Türk, “Twitter’ın yönetiminde insan haklarını merkeze alması” yönünde Musk’a çağrıda bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Reklamlı Netflix kullanıma sunuldu: Reklamlı Netflix fiyatı ne kadar?03 Kasım 2022 Perşembe 23:30
  • TikTok’tan endişe yaratan itiraf: Verilerinize erişiyoruz03 Kasım 2022 Perşembe 13:42
  • Kullanım alanı gitgide daralan faks makinesi tarihe karışabilir02 Kasım 2022 Çarşamba 23:59
  • Whatsapp yeni özelliği ile ekran görüntüsü almak engellenecek02 Kasım 2022 Çarşamba 21:25
  • Önce Twitter’ı satın aldı şimdi de özel filosuna bir jet daha ekliyor02 Kasım 2022 Çarşamba 20:45
  • Apple’da yaprak dökümü devam ediyor02 Kasım 2022 Çarşamba 11:00
  • Elon Musk duyurdu: Twitter’da ‘mavi tik’in ücreti belli oldu02 Kasım 2022 Çarşamba 10:05
  • Meta hissedarları Mark Zuckerberg’e öfkeli02 Kasım 2022 Çarşamba 00:24
  • Robotik uzmanları yürüme hızını yüzde 250 artıran ayakkabı icat etti01 Kasım 2022 Salı 23:58
  • Elon Musk, TikTok'un selefi Vine'ı geri getirebilir01 Kasım 2022 Salı 21:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti