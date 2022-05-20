Elon Musk’a cinsel taciz suçlaması: İlginç bir meydan okumayla yanıt verdi

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinde bir uçuş görevlisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Dünyanın en zengin insanının taciz suçlamasına karşılık ödeme yaparak anlaşmaya vardığı belirtildi.

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Insider’ın haberine göre şirketin kurumsal jet filosunda uçuş görevlisi olarak çalışan ve ismi açıklanmayan kadın Musk’ı cinsel tacizle suçladı. Elde edilen belgelerde yer alan bilgilere göre 2016’da yaşanan olayda ‘Musk, uçuş görevlisine erekte penisini gösterdi rızası olmadan bacağını elledi ve erotik masaj yapması karşılığında ona at almayı teklif etti.’

Uçuş görevlisinin arkadaşının ifadelerine dayanan belgelerde Musk’ın cinsel ilişki teklifinde bulunduğu ifade edildi. Teklifi reddettiği için sonraki süreçte işinin etkilendiğini anlatan kadın 2018’de bir avukat aracılığıyla şirketin insan kaynakları departmanına şikayette bulundu.

Şirketin olayın mahkemeye taşınmaması şartıyla bir anlaşmaya vararak 250 bin dolar ödeme yaptığı belirtildi. Ayrıca konuşmamasını sağlayacak bir anlaşma imzalatıldı.

Insider’ın olayla ilgili ulaştığı Musk bu hikayeyle ilgili daha çok şey olduğunu belirterek cevap vermek için ek süre istedi.

Haberin politik motivasyonları olduğunu öne süren Musk “Eğer cinsel tacize meyilli biri olsaydım 30 yıllık kariyerimde böyle bir şey ilk kez gün ışığına çıkmazdı” dedi.

Daha sonra Twitter’dan yaptığı yorumda açıkça habere gönderme yapmadan yine politik olduğuna işaret ederek konuyu ilginç bir yere çekti: “Hiçbir şey beni, iyi bir gelecek ve ifade özgürlüğünüz için mücadele etmekten alıkoyamaz.”

Bir sonraki paylaşımında ise “Bu saçma iddialar gerçek dışı” diyerek dikkat çekici bir meydan okumada bulundu. Haberde ifadelerine yer verilen kadına ‘yalancı’ diyerek şöyle devam etti: “Arkadaşına ‘gösterdiysem‘ benimle ilgili bilinmeyen, yara izi, dövme gibi bir şeyimi söylesin. Söylemez, çünkü böyle bir şey olmadı.”