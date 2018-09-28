Elon Musk'a dolandırıcılık davası

Dava ile Musk'ın halka açık bir şirkette yöneticilik yapmasının yasaklanması talep ediliyor.

BBC Türkçe'nin aktardığuına göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, elektrikli araba üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk hakkında menkul kıymetler dolandırıcılığı suçlamasıyla dava açtı.

Komisyon, Musk'ın, Tesla hisselerini geri toplamak ve borsadan çekmek için mali kaynağı bulduğuna ilişkin açıklamasının "doğru olmadığını ve yanlış yönlendirici" olduğunu savundu.

Dava ile Musk'ın halka açık bir şirkette yöneticilik yapmasının yasaklanması talep ediliyor.

Ünlü girişimci Elon Musk, hakkında açılan davanın adil olmadığını, "doğrunun, şeffaflığın ve yatırımcıların iyiliği için" hareket ettiğini savundu.

Musk açıklamasında, "Dürüstlük benim hayatımdaki en önemli değer olmuştur ve bunu hiçbir zaman tartışma konusu yapmadığım bilinir" dedi.

47 yaşındaki Güney Afrikalı işadamı, geçen ay şirket hisselerini geri toplamak için gereken mali kaynağı bulduğunu açıklayarak, iş dünyasında büyük ses getirmişti.

Elon Musk, şirket hisselerini toplamak için yatırımcılara hisse başına, mevcut değerinin beşte bir daha fazlası olan 420 dolarlık ödeme yapmayı teklif edeceğini duyurmuştu.

MUSK FİNANSAL BİR CEZAYLA DA KARŞI KARŞIYA

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Musk'ın gerçekte, herhangi bir fon ile kaynak anlaşması yapmak bir yana, böyle bir anlaşmanın ana hatlarını dahi daha konuşmadığını savundu.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu üyeleri dava açıklaması için kameralar karşısına geçti.

Elon Musk, uzun süredir Tesla karşısında kısa pozisyon alan yatırımcıları eleştiriyor ve bu tutumun şirketin gerçek işine odaklanmasının önünde bir engel olduğunu söylüyordu.

Ancak Twitter üzerinden yaptığı borsa açıklamasından haftalar sonra, yatırımcıların tavsiyeleri ile bu plandan vazgeçtiğini duyurdu.

Borsa Komisyonu, açıklama ile borsaya ve yatırımcılara zarar verildiğini söyleyerek, oluşan "ciddi karmaşıklık" nedeniyle finansal bir ceza da talep ediyor.

Musk, ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin de yöneticisi konumunda bulunuyor.