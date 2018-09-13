Elon Musk'a porno filmde oynama teklifi

Tesla CEO'su Elon Musk'a bir porno filmde oynaması için 150 bin dolar ve bir gün boyunca sınırsız esrar teklif edildiği öğrenildi.

The Sun'ın haberine göre XBlaze adlı porno şirketi, Musk'a porno filmde oynaması için 150 bin dolar teklif etti. Paranın yanında Musk'a bir gün boyunca istediği kadar esrar tedarik etmeyi de teklif eden şirketin kurucusu ve CEO'su Jeff Dillon, Musk'ın 'sonsuz enerjisinin ve kaşif ruhunun' ortaya mükemmel bir ürün çıkarabileceğini belirtti. Musk'ın yeraltı tüneli inşası projesine dayanarak bir porno film parodisi yarabileceklerini söyledi.

Musk'ın kamera karşısında cinsel performans sergilemesine gerek olmadığını belirten Dillon, Musk'a paranın yanı sıra bir gün yetecek kadar esrar ve hayatı boyunca unutamayacağı çekim anıları vaadettiklerini ifade etti.

XBlaze'in teklifinin, Musk'ın Amerikalı komedyen ve sunucu Joe Rogan ile gerçekleştirdiği röportaj sırasında esrar içmesinin birkaç gün arkasından gelmesi dikkat çekti.

Elon Musk canlı yayında esrar içti