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Elon Musk’ın “barış” paylaşımı gündem oldu

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SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla yine dikkat çekti.
Elon Musk’ın “barış” paylaşımı gündem oldu

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan girişimci Elon Musk, Twitter hesabından ilgi çekici tweet’ler paylaştı.

Twitter hesabını oldukça aktif kullanan Musk, önce Beatles grubunun üyelerinden müzisyen John Lennon’ın barış dolu sözler söylemesine rağmen öldürülmesine dair bir görsel paylaştı.

Sonrasında ördeklerle ilgili esprili bir meme paylaşan teknoloji devi, “İnsanlık doğmamışın yasını tutmak için gelişmedi. Ama yapmalıyız. En başta çocuk sahibi olmamaktan bahsediyorum. İşte sorun bu” şeklinde tweet’ler attı.

“MERAKTAN İLHAM ALIYORUM”

Ardından Scientific American'da yayınlanan bir araştırmayı paylaştı. Araştırmada birçok yüksek gelirli ülkedeki doğum oranlarının, muhtemelen ekonomik belirsizlik nedeniyle düştüğü yazıyordu.

Covid-19 pandemisi sebebiyle “bebek patlaması” bekleyen uzmanların yanıldığını ve bunun yerine “doğum iflası”nın yaşandığını ileri süren haberdeki araştırmaya göre, pandemi ve ekonomik krizle beraber birçok yüksek gelirli ülkede doğum oranları azaldı.

Pandeminin ekonomik kapanmalara ve evde kalma yasaklarına yol açtığı sürede birçok medya kuruluşu ve uzmanın bunun bir bebek patlamasına yol açabileceğine dair spekülasyonlarının tam tersinin gerçekleştiği yazıyordu.

Başka bir konuya geçerek paylaşımlarına devam eden Musk, şunları yazdı… “Berghain’de (Berlin'de bir gece kulübü) duvara BARIŞ yazdılar! Girmeyi reddettim. Barış. Barış? Bu kelimeden nefret ediyorum. Barışı umursayanların (ben de hevesle dahildim) bunu duymasına gerek yok. Ya barışı umursamayanlar? Yani…”

Bu paylaşımının altına da “Romeo and Juliet Petrol Station Scene” isimli bir video paylaştı.

Elon Musk, son olarak da, “Meraktan ilham alıyorum. Beni harekete geçiren de bu. Öyleyse, evreni anlamayı arzulayabilmemiz için bilincin kapsamını ve ölçeğini genişletelim” şeklinde bir tweet attı.

Bilinen 7 çocuğu olan Musk, paylaşımlarına rekor derecede yorum ve beğeni aldı.

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