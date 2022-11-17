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Elon Musk’ın başı dertte… İşten çıkarılan Twitter çalışanı dava açtı

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Twitter'ı satın aldıktan sonra binlerce kişiyi işten çıkaran Elon Musk, şimdi de şirkete karş açılan davalarla gündemde. Eski bir Twitter çalışanı, işten çıkarılırken ödemelerini almadığı için dava açtı.
Elon Musk’ın başı dertte… İşten çıkarılan Twitter çalışanı dava açtı

Nisan ayından beri Twitter’ı satın almaya çalışan ve nihayet geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolarlık anlaşmayla yönetimin başına geçen Elon Musk, ilk günden beri şirkette yaptığı değişikliklerle gündemden düşmüyor.

Elinde lavaboyla Twitter ofisine hızlı bir giriş yapan Musk, kısa sürede hem platformda çeşitli yenilikler yaparak hem de çalışma şekline müdahale ederek dikkat çekti. Tesla ve SpaceX CEO’su, uzaktan çalışmaya son verdi, öğle yemeklerini kaldırdı, proje teslim tarihlerini kısıtlı tutarak çalışanların ofiste uyumasına neden oldu ve binlerce kişiyi işten çıkardı.

Twitter’ı satın alacağını açıklarken şirkete lavabo ile girdiği bir fotoğraf paylaşmıştı.

Şimdi Musk, işten çıkardığı kişilerden biri tarafından dava ediliyor. San Francisco Federal Mahkemesi’ne çarşamba günü yapılan bir şikayete göre; Francisco Rodriguez, Magnit olarak bilinen PRO Unlimited Inc aracılığıyla Twitter tarafından istihdam edildi ve 12 Kasım’da yaklaşık 4.400 ila 5.500 kişiyle birlikte işten çıkarıldı. Rodriguez, şimdi tüm bu çalışanları toplu bir davada temsil etmeye çalışıyor.

Musk’ın istediği projeyi bitirmek için ofiste uyuyan bir çalışan.

MAAŞLARI ÖDENMEDİ

Rodriguez’in avukatı şikayette şu şekilde yazdı: “Magnit aracılığıyla ödeme yapılan binlerce Twitter çalışanı gibi, 12 Kasım 2022’de, 14 Kasım 2022’den itibaren geçerli olmak üzere işten çıkarıldığını belirten bir e-posta aldı. Ne Twitter ne de Magnit, California İş Kanunu’nun gerektirdiği şekilde bu çalışanlara son istihdam günlerinde tam nihai maaş, yan haklar ve gider geri ödemesi sağlamadı. Bugüne kadar, bu çalışanlar hâlâ bu ödemelerin tamamını alamadılar.”

İşten çıkarılan çalışanlara uygun şekilde bildirimde bulunulmaması, şikayete göre yasayı ihlal ediyor. Yasa, büyük şirketlerde toplu işten çıkarmalar için genellikle en az 60 gün önceden bildirimde bulunmayı gerektiriyor.

Rodriguez’in avukatı Shannon Liss-Riordan, 4 Kasım’da toplu işten çıkarmaların arifesinde Twitter’ı WARN Yasasını ihlal etmekle suçlayarak bir dava açmıştı. Musk’a daha önce de Tesla Inc.’de yaptığı işten çıkarmalar üzerine benzer bir dava açılmıştı.

Twitter’da yaşanan işten çıkarmalar ise hem dünya basınından hem kalan çalışanlardan hem de kullanıcılardan eleştiriler aldı. Üstelik pek çok çalışana göre Musk’ın yaptığı bu değişiklikler; şirket içinde iletişim eksikliği, ürün arızaları ve teknik kesintilerle ilgili endişelere de neden oldu.

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