  • BIST 5.000,14
  • Altın 1061.042
  • Dolar 18.6269
  • Euro 19.4919
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Elon Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink’e soruşturma… 1500 hayvanın ölümüne neden oldu

»
Elon Musk'ın, beyin çipine odaklanan şirketi Neuralink, yakında insanlar üzerinde deneylere başlayacağını açıklamıştı. Ancak şirket şu anda 1500 hayvanın ölümünden sorumlu tutulduğu bir soruşturmayla karşı karşıya.
Elon Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink’e soruşturma… 1500 hayvanın ölümüne neden oldu

Son günlerde Twitter’ı satın almasıyla ve platformda yaptığı değişikliklerle gündemde olan Elon Musk’ın beyin çipi üzerine çalışmalar yapan Neuralink isimli şirketiyle başı dertte.

Bilimde bir devrim yaratmayı hedefleyen Neuralink, eski ve mevcut çalışanların iddialarına göre yüzlerce hayvanın ölümünden sorumlu.

Neuralink ABD Tarım Bakanlığı’nın tüm denetimlerinden geçmiş olmasına rağmen, eski ve mevcut çalışanlar, zarar gören hayvan sayısının çok fazla olduğunu iddia ediyor.

MUSK ARAŞTIRMAYI HIZLANDIRDI, HAYVANLAR BİR BİR ÖLDÜ

Şirket çalışanlarının ifadelerine göre; Musk’ın araştırmayı hızlandırma isteği nedeniyle 86 domuz ve iki maymunu içeren dört deneyin, planlandığı gibi gitmediği için defalarca tekrarlanması gerekti. Ayrıca, çalışanlar ifşalarında deneklerin deneyler tamamlandıktan sonra genellikle öldürüldüğüne de dikkat çekti.

Reuters’ın haberine göre; Neuralink’in şimdiye kadar 280 koyun, domuz ve maymun da dahil olmak üzere tahmini 1500 hayvanı öldürdüğüne inanılıyor.

Prototip beyin çipi yerleştirildikten sonra hangi deneklerin öldüğü belirsiz olsa da daha önce beynine implant takılan hemen hemen her maymunun ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştığı bildirilmişti.

Henüz doğrulanmamış olsa da Neuralink hakkında hayvanların test edilmesini ve tedavi edilmesini araştıran resmi bir soruşturma başlatıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tesla, Çin'de satılan 400 binden fazla otomobilini geri çağırdı04 Aralık 2022 Pazar 23:26
  • Facebook’un başı dertte… Finansal verileri topladı04 Aralık 2022 Pazar 19:17
  • FBI: TikTok verileri casusluk için kullanabilir03 Aralık 2022 Cumartesi 14:35
  • Facebook’u ifşa ettiler: Ölüm tehditlerini kaldırmamışlar02 Aralık 2022 Cuma 22:27
  • AB’den Twitter’a sansür uyarısı… Yasakla tehdit ettiler01 Aralık 2022 Perşembe 22:50
  • Facebook’ta kemer sıkma dönemi: Ofisleri kapatıyor01 Aralık 2022 Perşembe 20:59
  • Google, AB’nin rekor para cezasını en üst mahkemeye taşıdı01 Aralık 2022 Perşembe 20:26
  • AB’den Musk’a Uyarı: Twitter’ın Önünde Çok İş Var01 Aralık 2022 Perşembe 12:38
  • Elon Musk’ın başucu fotoğrafı tartışma yarattı: Kola, silah ve Budist sembolü30 Kasım 2022 Çarşamba 23:55
  • Twitter ve Apple arasındaki ipler gerildi… Elon Musk’ın uygulaması App Store’dan da kaldırılacak mı?30 Kasım 2022 Çarşamba 20:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti