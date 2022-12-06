Elon Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink’e soruşturma… 1500 hayvanın ölümüne neden oldu

Elon Musk'ın, beyin çipine odaklanan şirketi Neuralink, yakında insanlar üzerinde deneylere başlayacağını açıklamıştı. Ancak şirket şu anda 1500 hayvanın ölümünden sorumlu tutulduğu bir soruşturmayla karşı karşıya.

Son günlerde Twitter’ı satın almasıyla ve platformda yaptığı değişikliklerle gündemde olan Elon Musk’ın beyin çipi üzerine çalışmalar yapan Neuralink isimli şirketiyle başı dertte.

Bilimde bir devrim yaratmayı hedefleyen Neuralink, eski ve mevcut çalışanların iddialarına göre yüzlerce hayvanın ölümünden sorumlu.

Neuralink ABD Tarım Bakanlığı’nın tüm denetimlerinden geçmiş olmasına rağmen, eski ve mevcut çalışanlar, zarar gören hayvan sayısının çok fazla olduğunu iddia ediyor.

MUSK ARAŞTIRMAYI HIZLANDIRDI, HAYVANLAR BİR BİR ÖLDÜ

Şirket çalışanlarının ifadelerine göre; Musk’ın araştırmayı hızlandırma isteği nedeniyle 86 domuz ve iki maymunu içeren dört deneyin, planlandığı gibi gitmediği için defalarca tekrarlanması gerekti. Ayrıca, çalışanlar ifşalarında deneklerin deneyler tamamlandıktan sonra genellikle öldürüldüğüne de dikkat çekti.

Reuters’ın haberine göre; Neuralink’in şimdiye kadar 280 koyun, domuz ve maymun da dahil olmak üzere tahmini 1500 hayvanı öldürdüğüne inanılıyor.

Prototip beyin çipi yerleştirildikten sonra hangi deneklerin öldüğü belirsiz olsa da daha önce beynine implant takılan hemen hemen her maymunun ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştığı bildirilmişti.

Henüz doğrulanmamış olsa da Neuralink hakkında hayvanların test edilmesini ve tedavi edilmesini araştıran resmi bir soruşturma başlatıldı.