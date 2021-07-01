Elon Musk'ın doğum günü şerefine 'uzaya' Dogecoin gönderildi

YouTuber Reid Williamson, Elon Musk'ın 50'inci doğum günü şerefine replika madeni parayı uzaya fırlatmak için bir hava balonu kullandı. YouTuber, kripto parayı 'uzaya' götürmek için tasarlanmış gösterisinde bir Dogecoin'i Dünya'nın stratosferine doğru gönderdi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, hava balonunun ulaştığı irtifa tam olarak bilinmiyor fakat taşıt patlamadan önce genellikle yaklaşık 40 km yüksekliğe çıkabiliyor. Dış uzaysa Dünya yüzeyinden yaklaşık 100 km irtifada başlıyor.

Williamson olayı belgeleyen videoda, "Bütün bunları başarmak için birkaç malzeme toplamamız ve biraz araştırma yapmamız gerekti. eBay'den ikinci el bir GPS takip cihazı, iki hava balonu, bir paraşüt ve tabii ki Amazon'dan fiziksel bir Dogecoin replikası sipariş ettim" ifadelerini kullandı.

Dogecoin, Teksas eyaletindeki Austin'in dışında kalan bölgedeki bir tarladan fırlatıldı ve yaklaşık 50 kilometre uzağa düştü. Video 28 Haziran Pazartesi günü Musk'ın doğum gününe denk gelecek şekilde paylaşıldı.

Williamson "Umarım bu video en uslu çocuğu 1 dolara (yaklaşık 9 TL) çıkarmaya yarar" diye yazdı ve ekledi:

"Elon, Doge'u Ay'a götürmek için fırlatma konusunda herhangi bir ipucuna ihtiyacın olursa mesaj kutum her zaman açık."

SpaceX ve Tesla CEO'su bu yıl 1 Nisan'da paylaştığı bir tweette şirketinin "Gerçek Ay'a gerçek bir Dogecoin koyacağını" söylemişti. 1 Nisan'da paylaşılmasına rağmen tweet Tesla'nın bitcoin'i bir ödeme şekli olarak kabul etmeye başlamasından sadece bir hafta sonra geldi.

Teknoloji milyarderinin, Tesla'sını Falcon Heavy roketinin ilk test uçuşunda uzaya fırlatmasında olduğu gibi uzaya sıradışı yükler gönderme konusunda bir geçmişi var. SpaceX, yeni nesil Starship roketini kullanarak astronotları yeniden Ay'a götürmek için bu yılın başlarında NASA'yla milyarlarca dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Muhtemelen Ay'a ilk önce test yükleri gönderilecek ve bu fırlatmaların gelecek yıl kadar erken bir tarihte gerçekleşmesi bekleniyor.

Ayrıca Musk daha önce Ay'ın yüzeyine Dogecoin bayrağı diken bir Shiba Inu köpeğinin görüldüğü montajlanmış bir fotoğraf paylaşmıştı. Şubattaki gönderisinde Musk, "Gerçekten. Gerçek Ay'a" ifadelerini kullanmıştı.