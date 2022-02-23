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Elon Musk’ın Kızıl Gezegen Planı Ortaya Çıktı

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Elon Musk, Dünya dışında başka bir gezegende de yaşam hayâl ederken gözünü Kızıl Gezegen olarak bilinen Mars'a dikti. Ancak uzmanlar Musk'ın, Mars'ta koloniler kurma ve yaşamı mümkün kılmasının pek de kolay olmayacağını belirtiyor.
Elon Musk’ın Kızıl Gezegen Planı Ortaya Çıktı

Elon Musk, SpaceX’i 2002’de kurduğundan beri sürekli olarak en büyük hedeflerinden birinin insanoğlunun çok gezegenli yaşama geçiş yapmasına yardımcı olmak olduğunu yineledi. Bunun için de dünyanın en zengin insanı, dikkatini Dünya’dan yaklaşık 33,9 milyon mil uzakta bulunan ‘Kızıl Gezegen’e çevirdi.

Musk, geçtiğimiz kasım ayında Twitter’da çok gezegenli yaşamla ilgili fikirlerini şu şekilde yazmıştı:

“Mars’ta yaşamı kendi kendine sürdürebilir hale getirebilirsek, en büyük engellerden birini geçmiş olacağız. Bu da bizi yıldızlararası olmaya hazırlıyor.
Dünya ~4,5 milyar yaşında, ancak hayat hâla çok gezegenli değil ve bu hale gelmek için ne kadar zaman kaldığı son derece belirsiz.”

FÜTÜRİST BİR NUH’UN GEMİSİ GEREKİYOR

Şimdiye kadar, Musk’ın Mars için uzun vadeli vizyonu, güneş enerjisiyle çalışan hidroponik çiftlikler ve vegan diyetleri içeren kendi kendini idame ettiren bir şehir inşa etmeye benziyor.

Musk, Mars’ta şehir kurmakla ilgili Time’a şunları söyledi: “Bir sonraki gerçekten büyük şey, Mars’ta kendi kendini idame ettiren bir şehir inşa etmek ve Dünya’daki hayvanları ve canlıları oraya getirmek. Fütürist bir Nuh’un gemisi gibi. Yine de ikiden fazlasını getireceğiz; sadece iki tane olması biraz garip olur” dedi.

MARS’I DÜNYA’YA DÖNÜŞTÜRMEK

Musk’ın senaryosunda, insanlar ve hayvanlar, terraforming diye adlandırılan süreç gerçekleşene kadar, cam kubbelerde de olsa, Mars şehrinde kalıcı olarak yaşayacaktı.

Terraforming, bir Mars yüzeyini, Dünya’ya benzer şekilde yaşanabilir hale getirmek için değiştirmenin varsayımsal süreci. Terraforming sonunda insanlar Mars’ta oksijen maskeleri veya cam kubbeler olmadan nefes alabilecekler.

Bu sürece kendini adamış olsa bile SpaceX CEO’su da terraforming’in son derece yavaş olacağını belirtiyor. Ancak yine de insanların bu yaşamda kesinlikle Mars’ta bir insan üssü kurabileceğini de söylüyor.

MARS’TA KOLONİ KURMAK…

Uzay araştırmaları ve incelemeleri yayınlayan The Space Review’den John K. Strickland’a göre, Musk’ın bu hayâlini gerçekleştirebilmesi için her şeyden önce Mars’a ekipman ve malzeme taşıyabilecek büyük bir SpaceX Gemisi inşa etmek gerekiyor. Teorik olarak, eğer bir Starship gemisi, 200 ton kargoyu Mars yüzeyine taşıyabiliyorsa, o zaman 5.000 yolculu bir milyon ton yük taşıyabilir.

Ekipman başarılı bir şekilde Mars’a nakledildikten sonra ise en önemli sorun; gıda tüketimi.

The Space Review’e göre, kişi başına 100 kilowatt güce sahip yaklaşık 200 metrekarelik bir büyüme alanına ihtiyaç duyulacak ve bu da gıda üretimi için 10 megawatt güce ve 20.000 metrekarelik büyüyen alana sahip 100 kişilik bir inşaat ekibine denk geliyor.

Teoride, Mars’a transfer edilen bir kilometrekarelik bir çiftlik potansiyel olarak 5.000 vejetaryeni besleyebilir.

JEOLOJİK ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREKECEK

Gıda sorunu da çözüldükten sonra jeologlar ayrıca, yerleşime büyük ölçüde hizmet edecek maden sahası yataklarını da potansiyel olarak keşfedebilirler.

Jeologlar, yerleşim için çok faydalı maden sahası yatakları keşfederek, taban veya yerleşimin etrafındaki büyük bir alanı basınçlı geziciler ile araştırabilirler. Mars, jeolojik tarihinde genel olarak yeraltı suyu ve volkanizma ile doğal olarak birikmiş bir gezegen olduğu için, Dünya’nın sahip olduğu minerallerin çoğuna da sahip, ancak bunları elde etmek zor olabilir.

Ve eğer Mars’a yerleşenler ısrarcı olursa, gezegen, ikinci bir Dünya olabilir.

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