Elon Musk’ın kovduğu Twitter yöneticisi rekor tazminat aldıktan sonra konuştu

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın önceki gün satın alma işlemlerini tamamladığı Twitter'da yaptığı ilk iş üst düzey yönetimi görevden almak oldu.

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma süreci aylar süren atışmaların ve gerilimin ardından önceki gün tamamlandı. Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra başta şirketin CEO’su Parag Agrawal olmak üzere üst kademeden adeta kıyım yapmış ve çok sayıda ismi kapının önüne koymuştu.

Bu isimler arasında Twitter’ın Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Ned Segal da vardı. Kovulduğu için 25.4 milyon dolarlık tazminat almaya hak kazanan Segal, giderayak şirkette yaşanan son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

SÖZLEŞMESİ SEBEBİYLE TAZMİNAT ALDI

Segal, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Elon Musk’ın anlaşmada bir öyle bir böyle yapması akıl sağlığımı bozdu. Son 6 aydır, 48 yıldır geliştirdiğim akıl sağlığımla oynandı. Durumlar zorlayıcı ve belirsiz olunca çok şey öğreniyorsunuz fakat aynı zamanda da yorgun oluyoruz” dedi. Twitter’da birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına teşekkür eden Segal, Twitter’ın geleceğinin ise parlak olduğunu söyledi.

Sözleşmesinde, “yönetimin değişmesi durumunda” ibaresi yer aldığı için 25.4 milyon dolarlık tazminat almaya hak kazanan Segal’in yöneticisi Agrawal ise 38.7 milyon dolar almaya hak kazanmıştı. 2017’de Twitter’a katılan Segal daha önce Goldman Sachs’ta üst düzey görev üstlenmişti.