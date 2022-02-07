Elon Musk’ın Neuralink Projesinde Şaşkına Çeviren “Orgazm” Sonucu

Dünyanın en zengin bilim insanlarından Elon Musk'ın projelerinden biri olan Neuralink projesinin detaylarını ünlü bilim insanı anlattı.

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su olan Elon Musk’ın “beyin çipleri” üzerine uzmanlaşan Neuralink isimli projesi ile ilgili İngiliz bilim insanı profesör Andrew Hires açıklamalarda bulundu.

Musk’ın bu yılın sonunda insanlara implant şeklinde uygulamayı planladığı çiplerin, insanların cinsel hayatını komple değiştirebileceğini söyleyen Hires, “Bu teknoloji kullanıcılara istedikleri zaman orgazm sağlayabilecek” yorumunu yaptı. Beyin ile bilgisayar arayüzünü bir araya getirmeyi amaçlayan projeyi yorumlayan nörobiyolog profesör Andrew Hires, “Bu teknolojinin uygulanabileceği ilk şey felç geçirmiş birinin zihin gücüyle robot kolunu hareket ettirebilmesidir” dedi.

Fakat bilim insanları, beynin haz noktalarını harekete geçirebilecek teknolojinin cinsel yaşamı dönüştürebileceğini söyledi. İngiliz Daily Star gazetesinde yer alan haberde, bilim insanlarının beyne yerleştirilen çipler aracılığıyla tatmin edilme ve orgazm duygusunu yaşatabilecekleri belirtildi.

MİLYONLARCA DOLAR HARCANACAK

Daily Star’daki haberde bu sistemin cinsellik için kullanılmasından önce kapsamlı testler yapılması gerektiği vurgulanırken, resmi denetleme kurumlarından da onay alınmasının uzun bir süreç olduğu aktarıldı. Öte yandan bu teknolojiyi böyle bir amaç için kullanmak için milyonlarca dolar harcanmasının gerekeceği de vurgulandı.

Gazeteye konuşan teknoloji uzmanı Ben Barnes da, “Neuralink’i kullanarak beyindeki zevk merkezlerini harekete geçirerek cinsel tepki alınabilir” dedi.

Elon Musk’ın birkaç yıldır devam ettirdiği projede bu yıl çiplerin insanlara takılması gündemde.