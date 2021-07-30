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Elon Musk'ın Neuralink'i 205 Milyon Dolar Yatırım Aldı

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Elon Musk'ın Neuralink'i 205 Milyon Dolar Yatırım Aldı
Elon Musk'ın Neuralink'i 205 Milyon Dolar Yatırım Aldı

İnsan beynini bilgisayara bağlayan teknolojiler üzerinde çalışan Neuralink, 205 milyon dolar yatırım aldı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink, 205 milyon dolar yatırım çekti.

İnsan beynini bilgisayar arayüzlerine bağlayacak teknolojiler üzerinde çalışan Neuralink'e Google Ventures, Peter Thiel's Founders Fund ve OpenAI CEO'su Sam Altman yatırım yaptı.

2016 yılında kurulan şirket bugüne kadar 363 milyon dolar yatırım topladı.

Neuralink, insan beyinini bilgisayarlara, telefonlara bağlayacak arayüzü geçen yıl ağustos ayında kamuoyuna tanıtmıştı.

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