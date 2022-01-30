Elon Musk’ın Para Teklif Ettiği Öğrenci: 5 Bin Dolar Yetmez, 50 Bin Dolar Versin!

Tesla ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk, 19 yaşındaki ABD'li öğrenci Jack Sweeney'nin jetinin yerini tespit etmesini sağlayan bir yazılım eksikliğini keşfetmesinin ardından, öğrenciye 5 bin dolar teklif ederek bu bilgileri yayınladığı Twitter hesabını silmesini istemişti.

Otomatik hava trafiği kontrol merkezinden alınan verileri eş zamanlı olarak paylaşarak Musk'ın jetinin konumunu aktaran yazılımı geliştiren Central Florida Üniversitesi öğrencisi Sweeney ise Musk'ın teklifini beğenmemiş, “5 bin doları 50 bin dolar yapsak olur mu?” diye yanıt vermişti.

19 yaşındaki Sweeney önceki gün Twitter’dan milyardere paranın Tesla Model 3 satın almaya gidebileceğini söylemişti.

İlk kez Business Insider’a konuşan Sweeney, “Bu yazılım üzerinde çok çalıştım ve 5 bin dolar benim için yeterli değil.” dedi.

Insider’a konuşan Sweeney, Musk’ın yanıtını da gösterdi. Buna göre; Musk, Sweeney’nin karşı teklifini düşüneceğini söyledi ve daha sonra “bu olayı kapatmak için ödeme yapmak doğru gelmiyor” dedi.

Musk, Insider tarafından yorum için iletişime geçildiğinde ise talebe yanıt vermeyi reddetti.

“TEKLİFİ HALKA AÇMAYA KARAR VERDİM”

Sweeney, Musk’a, jetinin kimliğini değiştiren ve izlemeyi zorlaştıran bir engelleme sistemi kullanarak teknik tavsiyelerinin bir kısmını uygulama konusunda bilgi verdiğini de söyledi.

Sweeney, Business Insider’a, milyarderin kendisiyle anlaşmaya olan ilgisini kaybettiği için Musk’ın teklifini halka açmaya karar verdiğini söyledi.

“O benim aksime gitti, ben neden onun aksine gitmeyeyim?” dedi.

Sweeney, Elon Musk’ın Jet’ini takip eden ve yayınlayan Twitter hesabını Haziran 2020’de açtı. Hesap, herkese açık hava trafik verilerini gösteriyor ve Musk’ın özel jetinin hareketlerini bildiriyor.

“NEREYE GİTTİĞİNİ, NE YAPTIĞINI ÖĞRENEBİLİYORDUM”

Sweeney, Musk’ın hayranı olduğu için bu fikri hayata geçirdiğini belirtirken; “O jetin onda olduğunu biliyordum ve bunun ne işle meşgul olduğunu, nereye gittiğini ve diğer kişisel şeyleri ortaya çıkaracağını biliyordum” dedi.

Sweeney, babasının havacılıkta çalıştığını ve uçaklara ilgi duyduğunu söyledi. Sweeney,

Üniversitedeyken Sweeney, UberJets adlı bir şirkette yarı zamanlı bir işi olduğunu ve şirketin müşterilere daha ucuz koltuk bulabilmesi için charter uçuşlarını takip etmeye yardımcı olacak bir platform oluşturduğunu söyledi.