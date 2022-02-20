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Elon Musk'ın Şirketinden Korkunç İtiraf

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Elon Musk'ın Şirketinden Korkunç İtiraf
Elon Musk'ın Şirketinden Korkunç İtiraf

Yapmış olduğu projeler ile adından çokça söz ettiren Elon Musk, şimdi ise şirketinin yapmış olduğu açıklama hayvanseverleri kızdıracak cinsten.Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın 'beyin çipi' projesi Neuralink, resmi blogunda yayınladığı mesajda, araştırmacılarının deneyleri sırasında 8 makak maymununa ötenazi uygulamak zorunda kaldığını itiraf etti.

Gönderide, 'Bu çalışmanın bir parçası olarak, önemli histolojik verileri toplamak için planlanan tarihlerde 2 hayvana ötenazi uygulandı ve UC Davis'teki veteriner personelin tıbbi tavsiyesi üzerine 6 hayvana ötenazi yapıldı' açıklamalarında yer verildi. 

Firma, araştırmalarda hayvan kullanımını savundu ve maymunları 'aşırı acıya' maruz bıraktığı yönündeki iddiaları reddetti.

HAYVANLARA EN İNSANİ ŞEKİLDE ÇALIŞACAKLARINI SAVUNDU

İnsanlar üzerinde denemenin etik olarak kabul edilebilir olması için 'tüm yeni tıbbi cihaz ve tedavilerin' hayvanlar üzerinde denenmesi gerektiğini de cümlelerine ekledi. Aynı zamanda şirket, hayvanlarla mümkün olan en insani ve etiğe uygun şekilde çalışmayı taahhüt ettiğini savundu.

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