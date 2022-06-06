Elon Musk’ın sosyal medya savaşları: Kadirov’dan Bill Gates’e birçok ünlü isimle karşı karşıya geldi

Sosyal medyanın polemik kralı Elon Musk, dünyanın en ünlü isimleriyle atışmaktan bir an olsun geri durmadı. İşte Jeff Bezos'tan Vladimir Putin'e Elon Musk'ın sosyal medyada karşı karşıya geldiği isimler ve yaşanan ilginç atışmalar....

Uyguladığı sert çalışma koşullarıyla zaman zaman gündeme gelen Elon Musk, geçtiğimiz hafta Tesla’daki üst düzey personele, ofiste haftada en az 40 saat çalışmadıkları takdirde kovulacaklarını söylemişti. Peki haftada bu kadar saat çalışmaktan söz eden Musk, Twitter’da insanlarla kavga etmek için bu kadar zamanı nasıl buluyor?

Dünyanın en zengin insanı olan ve Twitter’ı satın alma süreciyle gündemden düşmeyen Musk, sosyal medyada birilerini karşısına almaktan da kavga etmekten de asla çekinmiyor…

Dünya liderlerinden, milyarderlere kadar dünyanın en ünlü isimleri Elon Musk’ın klavyesinden geçti…

Elon Musk’ın unutulmaz sosyal medya davalarını sizler için derledik.

Bill Gates

Dünyanın en zengin insanları Elon Musk ve Bill Gates arasında geçen diyalog, sosyal medyanın unutulmayanları arasında yerini çoktan aldı. Daha önce ‘çevre’ konusunda tartışan ikili en son Musk’ın Bill Gates için sosyal medyadan paylaştığı ‘hamile kadın emojisi’ ile gündeme geldi.

Vladimir Putin

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından birçok ünlü ismin tepkisini çeken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Elon Musk’ın öfkesinden de nasibini aldı. Musk, savaşın başlamasının ardından Twitter’dan Putin’e açık açık meydan okudu, , “Vladimir Putin'i teke tek mücadeleye davet ediyorum’” dedi, ‘Bahisler Ukrayna'ya' diye ekledi.

Musk paylaşımında Putin'in adını Rusça, Ukrayna'yı ise Ukraynaca yazdı.

Ukrayna’ya SpaceX’in Starlink uyduları aracılığıyla internet sağlayan Musk, daha önce de ülkenin kendisini savunmasına yardımcı olmak için Ukrayna’ya “lazerli uzay ejderhaları” gönderme konusunda şaka yapmıştı.

Ramazan Kadirov

Putin ile mücadele eden Musk, Putin’in yakın müttefiki Çeçen lider Ramazan Kadirov ile sürtüşmeden geri durur mu…

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 21'inci gününde Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile Çeçen lider Ramazan Kadirov karşı karşıya geldi. Putin’e yönelik tehdide yanıt veren Kadirov, Musk'a cinsiyetçi hakaretlerde bulundu.

Kadirov, Elon Musk'ın ismine “a” eki ekleyerek Elona diyerek efemine hale getirirken, “Kibar Elona'dan vahşi Elon'a dönüşmen için kaslarını biraz daha çalışman gerekiyor” dedi, Musk'a silah talimi ve dövüş sanatları eğitimi alması gerektiğini söyledi.

Elon Musk ise “Bu teklif için teşekkür ederim ama bu kadar mükemmel bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlar. Eğer o kavga etmekten korkuyorsa solak olmamama rağmen sadece sol elimi kullanmaya da razıyım. Saygılar, Elona” diyerek Kadirov'la dalga geçti.

Azealia Banks

Her şey sosyal medyada başlamasa da, Musk’ın rapçi Azealia Banks ile olan tuhaf kavgası uzun süre gündemden düşmemişti. Azealia Banks, “Bütün bir haftasonu Grimes’ın asit etkisindeyken Twitter’da saçmalayan salak sevgilisiyle uğraşmasını bekledim.” sözleriyle Elon Musk’ın çocuğunun annesini hedef almış, hatta Musk’a ‘salak’ demişti.

Olay burada da kalmamış, Banks, çiftin kendisini cinsel hayatlarına dahil etmek istediğini de öne sürmüştü. Çifti sürekli uyuşturucu kullanmakla suçlayan Banks, Musk’ın kendisini ‘seksi’ bulduğuna yönelik Grimes’ın mesajlarını da ifşa etmişti.

Jeff Bezos

Musk, “Dünyanın En Zenginleri” listesindeki ezeli rakibi Jeff Bezos’u uzun süre Twitter’da diline doladı. Musk, Bezos için “Jakuzide daha az zaman geçirmeli” dedi. Musk, Bezos’un mühendislik alanında yetenekli olduğunu, ama kendini biraz fazla ciddiye aldığını savundu.

Yetmedi, Bezos'un uzay şirketi Blue Origin’in son yaptığı yatırımlarla alay ederek, “Lobicilik ve avukatlarla yörüngeye çıkılabilseydi şu anda Bezos, Plüton’da olurdu” dedi.

İkili arasındaki atışma, Bezos’un sessizliğiyle son buldu…

Joe Biden

Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, dünyanın en zengin isimlerinden Tesla CEO’su Elon Musk'ın ekonomi hakkındaki kötümser açıklamasına imalı bir yanıt verdi. Biden, ABD’de açıklanan istihdam verilerini değerlendirirken Musk’ın “Ekonomiye dair çok kötü bir hissiyatım var” diyerek şirketin iş gücünü yüzde 10 azaltacağı yönündeki açıklamasının sorulması üzerine “Kendisine Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum” dedi.