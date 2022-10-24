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Elon Musk'ın tehlikeli Twitter planı

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Milyarder iş insanı Elon Musk'ın, Twitter ile çekişmeli anlaşmayı sonuçlandırdığında şirketteki iş gücünün yaklaşık yüzde 75'ini işten çıkarmayı planladığı bildiriliyor. Raporlara göre bu hareket, Twitter'da iç karışıklığa neden olacak.
Elon Musk'ın tehlikeli Twitter planı

Washington Post'a göre anlaşma, Twitter'ın zararlı içeriği düzenleme ve veri güvenliği krizlerinden kaçınma yeteneğini önemli ölçüde etkileyecek.

Yayınlanan rapora göre, Elon Musk, şirketi satın alma anlaşmasında, yaklaşık 7 bin 500 çalışanı işten çıkarmayı planladığı ve 2 binden biraz fazla kişiyle çalışmaya devam etmeyi planladığı bilgisini yatırımcılarla paylaştı.

Post'un haberine göre Musk, gelecek yılın sonuna kadar, Twitter'da önemli kesintiler yapmayı ve maaş bordrosunu yaklaşık 800 milyon dolar azaltmayı hedefliyor.

Veri güvenliği tehlikleye girebilir

Veri bilimcilere göre bu durum, sosyal medya uygulamasında güvenliği azaltacak, Twitter kullanıcıları saldırılara karşı daha savunmasız olacak ve çocuk pornografisi gibi sakıncalı içeriğe maruz kalacak.

Forbes, şirketin planlanan kesintilerinin, verilerin güvenliğini sağlamayı daha karmaşık hale getirebileceğini vurguluyor.

Twitter'ın tahmini günlük 200 milyondan fazla aktif kullanıcısı için güvenlik risklerine karşı koruma sağlayabilecek veri merkezleri gibi hayati altyapıyı içerdiğine dikkat çekiliyor.

GeekWire'a göre , gelecekte yapılacak kesintiler, hangi hizmetlerin ve iş türlerinin etkilendiğine bağlı olarak Seattle bölgesindeki Twitter çalışanlarını etkileyebilir.

Şirket ilk olarak 2012'de şehirde kuruldu ve bir yıl sonra ofis neredeyse iki katına çıkarak yaklaşık 100 personele ulaştı.

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