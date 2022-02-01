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Elon Musk’ın Teklifini Reddetmiş

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Elon Musk’ın Teklifini Reddetmiş
Elon Musk’ın Teklifini Reddetmiş

Twitter’da Amerikalı girişimci Elon Musk’ın özel jetinin konumunu takip edip milyarder işadamından 50 bin dolar koparmaya çalışan genç, başka süper zenginlerin özel jetlerini de hedefine koydu.

18 yaşındaki Jack Sweeney, Twitter’da @Elonjet diye bir hesap açarak Tesla ve SpaceX’in kurucusu Musk’ın özel jetinin konumunu gerçek zamanlı paylaşmaya başladı.

Ünlü milyarder hayli rahatsız olmuş ki Sweeney’e Twitter’dan özel mesaj atıp sonlandırmak istemiş.

Musk’ın mesajında “Bunu durdurabilir misin? Bu bir güvenlik riski. Bir kaçık tarafından vurulmak düşüncesini pek sevmedim” yazıyordu.

Sweeney’e göre mesajlaşmanın sonunda Musk genç adama bir teklif sunmuş: “Bu hesap ve genel olarak kaçıkların beni takibini zorlaştırmanın karşılığında 5 bin dolara ne dersin?”

Musk’la pazarlığa tutuşan Sweeney ise şöyle cevap vermiş: “50 bine çıkma şansın var mı? Bu bana üniversitede iyi bir destek olur ve muhtemelen araba da alabilirim, belki de (Tesla) Model 3.”

Musk şimdilik teklifi geri çevirmiş.

Milyarder işadamını pazarlık masasına döndürmek için mesajları açık eden Sweeney, Insider dergisine “Bunun üzerinde çok çalıştım, 5 bin dolar bu işten aldığım zevkin yerini dolduramaz” diye konuştu.

 

Genç adam, “O benim tersime gitti, ben niye onun tersine gitmeyeyim ki” diye de üste çıktı.

Sweeney’in hedefindeki tek süper zengin Musk değil, sırf bu iş için 10’dan fazla hesap açarak, başkalarını da ‘avlamaya’ çalışıyor.

Genç adamın hedefinde Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Amazon’un sahibi Jeff Bezos ve eski şampiyon boksör Floyd Mayweather gibi isimler de var.

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