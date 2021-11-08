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Elon Musk'ın Twitter anketine katılanlar: Tesla'daki 21 milyar dolarlık hisseni sat

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Tesla'nın CEO'su ve dünyanın en zenginlerinden iş insanı Elon Musk, Twitter'daki 62,6 milyon takipçisine, şirket hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmamasını sordu.
Elon Musk'ın Twitter anketine katılanlar: Tesla'daki 21 milyar dolarlık hisseni sat

3,5 milyondan fazla Twitter kullanıcısının oy verdiği ankette kullanıcıların yaklaşık yüzde 58'i, Musk'ın Tesla hisselerini satması yönünde oy kullandı.

Pazar gecesi kapanan ankette, takipçiler "Evet" veya "Hayır" oyuna tıklayabiliyordu.

Anketin sonucuna göre, hisselerinin satışına söz veren Musk, ABD'deki Demokrat Partili bazı siyasilerin önerdiği "milyarder vergisi" önerisine karşı çıkıyor.

Twitter mesajında da bu itirazını paylaşıyor.

Tesla yöneticisi Musk, şirkette 200 milyar dolardan fazla değeri olan hisseye sahip. Gelecek yıl için planlanan yeni operasyonlarla bu servetin çok daha büyüyeceği tahmin ediliyor. Ancak bu durumda, önerilen yasa da geçerse, bu Musk için çok ciddi bir vergi ödemesi anlamına gelecek.

Cumartesi günü yaptığı bir başka paylaşımda da Musk, "Şunu not edin; ben kimseden nakit maaş ya da prim almıyorum. Sadece hissem var, dolayısıyla vergi ödemek için tek yapabileceğim şey hisselerimi satmak" ifadelerini kullandı.

Teklifin yasalaşması halinde ABD'deki yaklaşık 700 milyarderi büyük oranda etkileyecek.

Kısa bir süre önce Musk, örgütün parayı nasıl harcadığıyla ilgili daha fazla bilgi vermesi halinde Tesla hisselerinin 6 milyar dolarını satarak Dünya Gıda Programı'na bağışlayabileceğini açıklamıştı.

Musk'ın Twitter üzerinden başlattığı anket, finans dünyasında şaşkınlık yarattı. Venture yatırımcısı Chamath Palihapitiya, "25 milyar dolarlık bir yazı turaya Twitter'daki kalabalıkların karar verdiğine şahit oluyoruz" yorumunu yaptı.

Berkeley'den ekonomist Gabriel Zucman ise "Dünyanın en zengin insanının biraz vergi ödemesinin bir Twitter anketine bağlı olmadığı günü heyecanla bekliyorum" dedi.

Öneri yasalaşırsa, ülkedeki birçok milyarder gibi Musk da çok ciddi bir vergi ödemesi yapmak durumunda kalacak.

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