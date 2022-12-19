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Elon Musk'ın "Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım?" anketi sonuçlandı

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Musk, anket sonuçlarına uyacağını söylemişti
Elon Musk'ın "Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım?" anketi sonuçlandı

Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk’ın platformun CEO’su olarak görevden ayrılıp ayrılmaması konusunda açtığı anket sonuçlandı. Kullanıcıların çoğunluğu Musk’ın görevi bırakmasını istedi.

BBC’de yer alan habere göre, Elon Musk’ın Twitter kullanıcılarına yaptığı anket sonucunda katılımcıların yüzde 57.5’i platformun CEO’su olarak görevi bırakmasını istedi.  Ankete yaklaşık 17.5 milyon kişinin katıldığı belirtildi. 

122 milyon takipçisine anket yapan Musk, sonuca uyacağı sözünü vermişti.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su 44 milyar dolara satın aldığı Twitter’da yönetim sürecinde çok sayıda tepkiyle karşılaşmıştı.

Musk daha önce Twitter’da yaptığı anketlerin sonuçlarına uymuştu. Dünyanın en zenginlerinden olan iş insanı, “Halkın sesi, Tanrı’nın sesi” anlamına gelen Latince “Vox populi, vox dei” sözünü sıkça paylaşmıştı.

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